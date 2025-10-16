Saigontourist Group quảng bá du lịch Việt Nam tại Singapore

SingaporeSaigontourist Group tham gia hội chợ quốc tế ITB Asia 2025, thiết kế gian hàng đậm bản sắc Việt, giới thiệu đa sản phẩm, dịch vụ nhằm hút khách quốc tế, ngày 15-17/10.

Hoạt động đánh dấu 16 lần liên tiếp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) thực hiện chiến dịch quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Asia.

Gian hàng của đơn vị nằm ở vị trí U45, giới thiệu hành trình 50 năm phát triển qua chủ đề "Saigontourist Group - 50 năm vươn mình cùng đất nước". Gian hàng thiết kế theo phong cách đậm bản sắc văn hóa vùng miền Việt Nam, giới thiệu các sản phẩm gắn với di sản, ẩm thực và những điểm đến mới. Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, giới thiệu chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng gồm nghỉ dưỡng cao cấp, MICE, du lịch golf, ẩm thực và các tour trải nghiệm đặc sắc.

Khách tham quan còn được trải nghiệm các hoạt động tương tác tại gian hàng như trò chơi, quét mã QR truy cập thông tin, tham gia bốc thăm trúng quà lưu niệm từ Saigontourist Group và các đơn vị thành viên.

Saigontourist Group gặp gỡ đối tác tại sự kiện. Ảnh: Saigontourist Group

Tại hội chợ, Saigontourist Group triển khai nhiều hoạt động nhằm mở rộng hợp tác và thu hút khách quốc tế như gặp gỡ hàng trăm đối tác, cập nhật xu hướng du lịch mới, tham gia các hội thảo chuyên đề, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam.

Ông Trương Đức Hùng, Tổng giám đốc Saigontourist Group cho biết ITB Asia là diễn đàn để đơn vị mở rộng mạng lưới đối tác và giới thiệu sản phẩm du lịch Việt Nam ra thị trường quốc tế. Saigontourist Group hướng đến đổi mới, mang đến trải nghiệm khác biệt cho du khách, góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững ngành du lịch Việt Nam.

Tham gia cùng Saigontourist Group là các doanh nghiệp trong chuỗi dịch vụ cao cấp gồm Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist và 4 khách sạn 5 sao Rex, Majestic, Grand, Caravelle Sài Gòn. Sự hiện diện đồng bộ này thể hiện năng lực cung ứng giải pháp du lịch toàn diện, từ lưu trú, ẩm thực đến lữ hành, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách và đối tác quốc tế.

Saigontourist Group đón tiếp quan khách và đối tác tại gian hàng của Saigontourist Group tại sự kiện. Ảnh: Saigontourist Group

ITB Asia 2025 mang chủ đề "Hướng về tương lai: Chuyển đổi du lịch và lữ hành trong một thế giới đang thay đổi". Sự kiện quy tụ hơn 1.000 doanh nghiệp triển lãm, hơn 96 tổ chức du lịch và cục xúc tiến, dự kiến đón hơn 18.500 khách tham dự, con số lớn nhất trong 18 năm tổ chức.

Theo đại diện Saigontourist Group, tham dự ITB Asia 2025 là hoạt động nằm trong chiến lược dài hạn của đơn vị nhằm đẩy mạnh xúc tiến du lịch quốc tế, phục hồi tăng trưởng sau đại dịch và nâng cao vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ du lịch toàn cầu. Trong quý IV/2025, tập đoàn sẽ tiếp tục tham gia nhiều chương trình quảng bá tại các thị trường trọng điểm như châu Âu, Qatar và Anh, đồng thời hợp tác báo Tuổi Trẻ tổ chức sự kiện Vietnam Phở Festival 2025 tại Singapore từ ngày 18-19/10.

Singapore hiện là một trong những thị trường khách trọng điểm của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á, thường xuyên nằm trong nhóm 10 quốc gia có lượng khách đến Việt Nam nhiều nhất. Việc tăng cường quảng bá tại đảo quốc này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam thu hút thêm dòng khách chất lượng cao, góp phần phát triển du lịch bền vững.

Thái Anh