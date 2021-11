Saigontourist Group liên kết Bến Tre làm mới sản phẩm du lịch

Saigontourist Group liên kết các doanh nghiệp du lịch Bến Tre nhằm khởi động, làm mới sản phẩm du lịch sau thời gian dài giãn cách vì Covid-19.

Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (đơn vị thành viên của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist Group) đã liên kết với các doanh nghiệp du lịch Bến Tre nhanh chóng khởi động, làm mới các sản phẩm du lịch để đưa du khách quay lại tỉnh này sau thời gian dài giãn cách.

Tour đầu tiên đến tham quan, trải nghiệm "vùng xanh" xứ dừa do Lữ hành Saigontourist tổ chức được khởi hành từ TP HCM vào ngày 13/11, theo lịch trình 2 ngày 1 đêm.

Du khách tham quan, trải nghiệm "vùng xanh" xứ dừa do Lữ hành Saigontourist tổ chức ngày 13/11. Ảnh: Saigontourist Group

Tham gia chương trình tour "vùng xanh" xứ dừa Bến Tre, du khách tham quan khu lưu niệm bà Nguyễn Thị Định, khu di tích đặc biệt quốc gia Nguyễn Đình Chiểu - nhà yêu nước, nhà thơ lớn của dân tộc.

Nhiều hoạt động trải nghiệm, khám phá thú vị như vui chơi trong khu vườn sinh thái, trải nghiệm các hoạt động làm vườn, hái rau, học nấu ăn, thử tài trộn gỏi ổi diễn ra trong chương trình. Du khách đi thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Hàm Luông, đi xe điện tham quan thành phố Bến Tre về đêm, thưởng thức món ăn dân dã bánh canh hến, tham quan và mua sắm đặc sản kẹo dừa ngay tại lò.

Chương trình tour diễn ra đúng dịp Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức buổi lễ phát động các hoạt động thương mại, thể thao và du lịch của tỉnh sau thời gian giãn cách xã hội, vào ngày 14/11. Trong khuôn khổ sự kiện này, ông Lê Đức Thọ - Bí thư tỉnh ủy và ông Trần Ngọc Tâm - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre chủ trì tổ chức chương trình đón tiếp đoàn khách du lịch đầu tiên đến Bến Tre, là đoàn khách nói trên của đơn vị này, đánh dấu mốc chính thức cho các chương trình du lịch "vùng xanh" xứ dừa.

Tham gia tour, du khách sẽ có phút giây vui chơi, khám phá trong khu vườn sinh thái ở Bến Tre. Ảnh: Saigontourist Group

Chương trình tour "vùng xanh" xứ dừa lần này là sự mở rộng, tiếp nối các chương trình du lịch "vùng xanh" đã được Saigontourist Group tiên phong triển khai trong thời gian gần đây. Ngay sau khi Covid-19 đợt 4 được kiểm soát, Saigontourist Group đã tái khởi động hoạt động du lịch với nhiều chương trình du lịch nội thành tại các vùng xanh Cần Giờ, Củ Chi và du lịch liên tỉnh kết nối TP HCM - Tây Ninh, du lịch miền Trung, miền Bắc... theo các tiêu chí an toàn thích ứng với dịch Covid-19.

Các sản phẩm tour du lịch do Lữ hành Saigontourist cung cấp trong giai đoạn thích ứng, an toàn với dịch Covid-19 hiện nay được tổ chức theo đoàn, mô hình khép kín, khách chủ yếu trải nghiệm không gian sinh thái thông thoáng, sông nước, thưởng thức ẩm thực đặc sắc bản địa kết hợp nghỉ dưỡng, phục hồi, tăng cường sức khỏe. "Các tour đều bảo đảm các tiêu chí an toàn về y tế cho tất cả bên tham gia, gồm đơn vị phục vụ tour du lịch, du khách, cộng đồng địa phương và cơ sở dịch vụ tại điểm đến theo mô thức 'đội ngũ phục vụ', 'du khách xanh', 'hành trình xanh' và 'điểm đến xanh'", đại diện Lữ hành Saigontourist chia sẻ.

Trước khi bị ảnh hưởng của Covid-19, Ủy ban Nhân dân TP HCM đã giao Saigontourist Group đảm trách vai trò chủ lực trong việc triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP HCM và 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Sau chuyến làm việc giữa lãnh đạo TP HCM và một số tỉnh miền tây vào cuối tháng 10 năm nay, Saigontourist Group đã chọn Bến Tre và Long An là hai địa phương đầu tiên trong lộ trình thúc đẩy ngành du lịch phục hồi trong giai đoạn bình thường mới, phục vụ cho mục tiêu hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa TP HCM với 13 tỉnh, thành của khu vực. Trong đó, Bến Tre là một trong những địa phương có tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch văn hóa, truyền thống lịch sử, sinh thái, cộng đồng, làng nghề gắn với các sản phẩm đặc trưng từ dừa.

Saigontourist Group đã nhận định, trong những năm qua, Bến Tre luôn được xác định là một trong những tuyến điểm quan trọng, hấp dẫn trong các hành trình du lịch đơn tuyến, liên tuyến của hệ thống này tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trước khi có Covid-19, mỗi năm Lữ hành Saigontourist đưa hàng chục nghìn lượt khách quốc tế tàu biển đi về trong ngày giữa TP HCM và Bến Tre. "Đây chính là lý do Saigontourist Group đầu tư, đưa vào hoạt động chi nhánh Lữ hành Saigontourist tại Bến Tre, triển khai đa dạng các chương trình tour đường bộ, đường sông, đường biển đến ở tỉnh này", đại diện đơn vị nói.

Sắp tới, Saigontourist Group dự kiến sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ sâu rộng ngành du lịch Bến Tre, liên kết với các doanh nghiệp du lịch tại địa phương phát triển sản phẩm mới, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cũng như công tác xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh. Đặc biệt, đơn vị này sẽ tiếp tục đẩy mạnh liên kết hợp tác để sớm phục hồi du lịch Bến Tre.

Thư Kỳ