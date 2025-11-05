Saigontourist Group kết nối thị trường châu Âu tại WTM London 2025

LondonTổng Công ty Du lịch Sài Gòn cùng Vietnam Airlines tổ chức gian hàng tại hội chợ WTM London 2025 quảng bá du lịch Việt, kết nối thị trường châu Âu và Anh.

Hội chợ Du lịch Thế giới - WTM London 2025 diễn ra ngày 4-6/11, tại London, Anh. Sự kiện được tổ chức thường niên, quy tụ các đại diện ngành du lịch, lữ hành, khách sạn toàn cầu. Năm nay, gần 4.050 đơn vị triển lãm từ hơn 180 quốc gia cùng tham dự, thu hút hơn 46.000 khách tham quan đến hội chợ.

Nhân dịp này, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) cùng Vietnam Airlines phối hợp mang đến gian hàng chung. Ông Trương Đức Hùng, Tổng giám đốc Saigontourist Group cho biết tham dự hội chợ là bước đệm quan trọng trong chiến lược đẩy mạnh phục hồi khách quốc tế của tập đoàn đặc biệt là khách châu Âu và Anh.

Đại diện Saigontourist Group và Vietnam Airlines tại gian hàng chung ở WTM London 2025. Ảnh: Saigontourist Group

"Góp mặt tại WTM London là cơ hội để chúng tôi quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ ra thế giới, thông qua các hoạt động đa dạng tại gian hàng chung với đối tác Vietnam Airlines. Sự kiện cũng đánh dấu cột mốc quan trọng, góp phần thắt chặt quan hệ ngoại giao Việt - Anh thông qua các hoạt động văn hóa ẩm thực, du lịch", ông Hùng nói.

Hội chợ năm nay tập trung vào phân khúc thị trường khách cao cấp. Các hoạt động xúc tiến bao gồm kết nối giao thương nhằm thu hút khách từ thị trường châu Âu và hoạt động văn hóa ẩm thực bản địa. Các đơn vị thành viên như Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, Khách sạn Rex Sài Gòn và Khách sạn Majestic Sài Gòn cùng tham gia để giới thiệu các điểm đến nổi tiếng trong nước.

Khách tham quan quốc tế tìm hiểu thông tin về du lịch Việt Nam tại gian hàng hội chợ. Ảnh: Saigontourist Group

Tại gian hàng Saigontourist Group, các đơn vị giới thiệu gói sản phẩm, dịch vụ cùng nhiều chương trình ưu đãi. Khách tham quan có thể tham gia tương tác như quét mã QR, theo dõi fanpage để nhận quà và thưởng thức nước uống, món ăn truyền thống Việt Nam.

Theo đại diện tập đoàn, Anh và châu Âu hiện là những thị trường khách quốc tế trọng điểm của Saigontourist Group. Trong 9 tháng đầu năm 2025, du lịch Việt ghi nhận tăng trưởng nhờ chính sách miễn thị thực và kéo dài thời gian lưu trú.

Nhân viên tập đoàn tư vấn trực tiếp cho các doanh nghiệp lữ hành, du lịch, khách sạn... có nhu cầu hợp tác. Ảnh: Saigontourist Group

Trong quý 4, tập đoàn cho biết đã và sẽ tiếp tục tham gia các chương trình xúc tiến quốc tế như Vietnam Phở Festival 2025, Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB Asia 2025 tại Singapore cùng các chương trình tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Hội chợ du lịch tại Qatar... để thúc đẩy quảng bá du lịch Việt Nam.

Saigontourist Group là một trong những tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời ngày 1/8/1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, khu triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp... WTM London là sự kiện có sức ảnh hưởng lớn trong ngành du lịch toàn cầu, quy tụ các nhà lãnh đạo, chuyên gia trong ngành cùng nhau định hình chương trình nghị sự, xu hướng du lịch và thúc đẩy thay đổi có ý nghĩa.

Đan Minh