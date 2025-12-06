Saigontourist Group kết nối phát triển du lịch 168 phường xã TP HCM

Saigontourist Group gặp gỡ lãnh đạo 168 phường, xã tại TP HCM, ngày 6/12, khởi động chiến lược hợp tác phát triển du lịch xanh, bền vững giai đoạn 2025–2030.

Sự kiện diễn ra tại khách sạn Rex Saigon, sáng 6/12, là bước khởi động chiến lược phát triển du lịch của đơn vị, đặt trọng tâm vào hợp tác với chính quyền cơ sở và cộng đồng địa phương.

Chương trình có khoảng 300 khách mời gồm đại diện Thành ủy, UBND TP HCM, các sở ngành và doanh nghiệp thành viên của Saigontourist Group. Tại sự kiện, đơn vị chia sẻ thông tin định hướng phát triển và nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa doanh nghiệp, chính quyền và người dân nhằm thúc đẩy du lịch theo hướng bền vững.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP HCM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Saigontourist Group

Theo đơn vị, mô hình liên kết ba bên được xem là nền tảng để bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kinh tế, bảo tồn môi trường và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng. Thông qua sự kiện, Saigontourist Group tạo dựng kênh kết nối dài hạn và tăng hiệu quả phối hợp giữa các bên trong triển khai sản phẩm, dịch vụ và hoạt động du lịch trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group cho biết đơn vị sẽ theo đuổi chiến lược "du lịch xanh và bền vững" trong giai đoạn tới. Bà nhấn mạnh hợp tác với 168 phường, xã cùng các đối tác sẽ giúp lan tỏa hình ảnh du lịch văn minh, an toàn, đồng thời gìn giữ bản sắc địa phương.

"Để vươn tầm thế giới, du lịch Việt Nam cần phải bắt nguồn từ sự kết nối sâu sắc và đồng hành bền chặt. Sự kiện này là lời khẳng định mạnh mẽ về chiến lược 'tam giác vàng' mà chúng tôi kiên định theo đuổi", bà Ánh Hoa khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Saigontourist Group

Ngoài ra, việc phối hợp với chính quyền cơ sở giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn nhu cầu cộng đồng, thực trạng hạ tầng và sản phẩm du lịch đặc thù từng khu vực. Đây cũng là cơ sở để xây dựng giải pháp hỗ trợ du lịch cộng đồng, phát triển điểm đến mới và nâng cao chất lượng dịch vụ tại TP HCM.

Sự kiện họp mặt được xem là cột mốc trong giai đoạn tái cấu trúc của Saigontourist Group, mở ra chương trình hợp tác toàn diện hơn giữa doanh nghiệp và hệ thống chính quyền địa phương. Saigontourist Group cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong định hướng đưa TP HCM trở thành điểm đến hàng đầu khu vực châu Á.

Khách tham quan tại sự kiện. Ảnh: Saigontourist Group

Saigontourist Group thành lập năm 1975, hiện quản lý hơn 100 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành và đơn vị dịch vụ du lịch trên cả nước.

Hoài Phương