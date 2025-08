Saigontourist Group gây quỹ học bổng một tỷ đồng

Giải golf "Saigontourist Group Vì cộng đồng" tổ chức ngày 2/8, quyên góp 1.000 suất học bổng với tổng trị giá một tỷ đồng cho học sinh khó khăn tại TP HCM và vùng lân cận.

Số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến các em thông qua sự phối hợp giữa Saigontourist Group và Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP HCM. Mỗi suất học bổng trị giá một triệu đồng tiền mặt, dự kiến trao vào tháng 8.

Ông Phạm Huy Bình chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Võ Anh Tài, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group trao quỹ học bổng cho ông Trần Thành Long, Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM. Ảnh: Saigontourist Group

Khởi xướng từ năm 2006, giải golf thiện nguyện này đã thu hút khoảng 3.000 lượt golfer tham dự, gây quỹ hơn 12 tỷ đồng. Nguồn quỹ được sử dụng cho nhiều hoạt động xã hội như cấp học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có học sinh trường mù Nguyễn Đình Chiểu, các mái ấm tình thương tại TP HCM, học sinh mồ côi vì dịch Covid-19.

Quỹ từ giải đấu cũng tài trợ các ca mổ tim, mổ mắt, khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hỗ trợ đồng bào vùng cao bị thiên tai và xây cầu nông thôn ở những khu vực khó khăn.

Ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch hội đồng thành viên Saigontourist Group cho biết giải golf vượt ý nghĩa của một hoạt động thể thao, trở thành dịp kết nối cộng đồng doanh nghiệp và xã hội trong các hoạt động nhân văn.

Ông Võ Anh Tài, Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng ban tổ chức phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Saigontourist Group

Giải golf "Vì cộng đồng" của Saigontourist Group năm nay gồm 17 giải thưởng, đáng chú ý là hai giải "Hole in One", mỗi giải một xe Mercedes C200 Avantgarde và một voucher du lịch trị giá 500 triệu đồng do Saigontourist Group tài trợ.

Ngoài giải golf, Saigontourist Group còn triển khai nhiều chương trình vì cộng đồng khác như hỗ trợ phát triển sản xuất, an sinh xã hội tại Cần Giờ với tổng kinh phí 10 tỷ đồng giai đoạn 2017-2020; chương trình "Nước sạch học đường"; tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và học bổng cho con em cán bộ, nhân viên khó khăn.

Ông Huỳnh Quang Đức (giữa) nhận giải golf thủ cự phách. Ảnh: Saigontourist Group

Hàng năm, Công đoàn Saigontourist Group cũng tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán cho công nhân, người lao động như "Vui Tết cùng công nhân thành phố", "Tết sum vầy", "Xuân kết nối yêu thương", cùng "Ngày hội Trung thu" dành cho 500 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19.

Tuệ Anh