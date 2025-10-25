Saigontourist Group đạt hai giải thưởng ẩm thực quốc tế

ItalySaigontourist Group là đại diện Việt Nam duy nhất thắng giải “Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á 2025” và “Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới 2025” tại World Culinary Awards 2025.

Danh hiệu được trao tại Giải thưởng Ẩm thực Thế giới - World Culinary Awards 2025, diễn ra tối 23/10 tại đảo Sardina (Italy). World Culinary Awards là sự kiện song hành của World Travel Awards - giải thưởng được ví như "Oscar ngành du lịch", tổ chức từ năm 1994.

Năm nay có khoảng 110 đơn vị được vinh danh trên toàn cầu, bao gồm các hạng mục cấp thế giới, châu lục và quốc gia, khu vực.

Lễ hội Văn hóa, ẩm thực và món ngon Saigontourist Group của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn là đại diện Việt Nam duy nhất giành chiến thắng kép. Lễ hội được đề cử nhờ đạt các tiêu chí về quy mô, số người tham dự, có yếu tố trải nghiệm văn hóa - ẩm thực, có người quốc tế tham dự và được báo chí quốc tế đưa tin.

Đại diện Saigontourist Group nhận giải "Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới 2025" tại World Culinary Awards 2025 tối 23/10 ở Sardina, Italy. Ảnh: Saigontourist Group

Năm nay đánh dấu lần thứ ba liên tiếp Saigontourist Group được vinh danh "Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới" (World's Best Culinary Festival) 2023-2025 và 4 năm nhận giải "Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á" (Asia's Best Culinary Festival) 2022-2025.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2025 diễn ra trong 4 ngày 27-30/3 tại Khu du lịch Văn Thánh, đơn vị trực thuộc Saigontourist Group. Sự kiện năm nay ghi nhận lượng khách tham gia kỷ lục với hơn 70.000 người, cùng thưởng thức trên 600 món ngon đặc trưng Việt Nam. Tất cả món ăn, thức uống đều được các đơn vị thành viên, đối tác của tập đoàn chọn lọc kỹ lưỡng từ ba miền đất nước, hình thành không gian văn hóa - nghệ thuật đa dạng.

Đại diện Saigontourist Group và ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng cúp "Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á 2025" và "Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới 2025" tại lễ trao giải, tối 23/10. Ảnh: Saigontourist Group

Điểm nhấn của lễ hội là các hoạt cảnh tái hiện chợ nổi miền Tây Nam Bộ giữa lòng thành phố. Các hoạt động buôn bán "trên bến, dưới thuyền" diễn ra nhộn nhịp đi kèm các màn hò đối đáp, điệu lý... giúp mang đến trải nghiệm văn hóa cộng đồng sôi động.

Theo ghi nhận của ban tổ chức, sự kiện đạt hiệu ứng truyền thông tích cực với hơn 500 phóng sự, bài báo, tin tức liên tục cập nhật và trên 100.000 thông tin cập nhật trên mạng xã hội. Nhiều hoạt động bình chọn như Top gian hàng trang trí đẹp, Top 10 món ngon, Top 10 món đặc trưng vùng miền và Top 10 thức uống đặc sắc cũng giúp tăng tương tác và hứng thú cho thực khách.

Món cơm hến đặc trưng xứ Huế được phục vụ tại lễ hội năm nay ở TP HCM. Ảnh: Saigontourist Group

Cũng trong năm nay, Saigontourist Group đã đưa Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Saigontourist Group – Việt Nam đến Osaka, Nhật Bản, trong hai ngày 14–15/6. Sự kiện thu hút hơn 100.000 lượt khách gồm người bản địa, khách du lịch và người Việt sinh sống, làm việc ở nước ngoài.

Mới đây, tập đoàn tiếp tục phối hợp báo Tuổi Trẻ đồng tổ chức "Vietnam Phở Festival 2025" tại Singapore (18-19/10), đánh dấu lần thứ ba sự kiện quảng bá phở Việt cùng các món ngon đặc trưng tổ chức ở nước ngoài. Hai năm trước đó, sự kiện đã đến Nhật Bản (2023) và Hàn Quốc (2024).

Lễ hội 2025 thu hút hơn 70.000 lượt khách trong 4 ngày. Ảnh: Saigontourist Group

Ông Trương Đức Hùng – Tổng giám đốc Saigontourist Group, Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết việc liên tiếp đạt các danh hiệu trên là động lực để đơn vị tiếp tục thúc đẩy quảng bá ẩm thực, văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế. Giải thưởng còn trở thành dấu ấn quan trọng trong hành trình 50 năm hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam, từ 1975 đến 2025.

Saigontourist Group hiện quản lý trên 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu giải trí, trung tâm triển lãm, hội nghị, trường đào tạo du lịch, truyền hình cáp... Đơn vị cho biết sẽ tiếp tục duy trì việc tổ chức các sự kiện văn hóa ẩm thực quy mô, góp phần vào sự phát triển của ngành du lịch Việt.

Đan Minh