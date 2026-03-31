Saigontourist được gia hạn thuê đất 'vàng' Đồng Khởi đến 2070

UBND TP HCM vừa gia hạn thời gian sử dụng khu đất "vàng" tại số 132-134 Đồng Khởi cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đến hết năm 2070.

Khu đất có diện tích gần 3.400 m2, nằm trên một trong những tuyến phố đắt giá bậc nhất trung tâm TP HCM. Trong đó, hơn 3.379 m2 không vướng lộ giới được gia hạn sử dụng thêm 50 năm, tính từ đầu năm 2021. Phần diện tích còn lại nằm trong lộ giới được tiếp tục khai thác theo hiện trạng cho đến khi có kế hoạch triển khai quy hoạch.

Sau thời hạn này, việc tiếp tục sử dụng sẽ được xem xét theo quy định hiện hành. Với phần diện tích nằm trong lộ giới, doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng theo hiện trạng cho đến khi Nhà nước triển khai quy hoạch.

Khu đất này được xác định sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, phục vụ hoạt động khách sạn. Hình thức sử dụng là Nhà nước cho thuê đất, doanh nghiệp trả tiền thuê hằng năm.

Khu đất 132-134 Đồng Khởi hiện là khách sạn Continental Sài Gòn. Ảnh: Chudu24

Khu đất 132-134 Đồng Khởi, thuộc phường Sài Gòn hiện được Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) khai thác làm khách sạn Continental Sài Gòn, một trong những khách sạn lâu đời nhất trung tâm thành phố. Công trình này đã hoạt động liên tục nhiều thập kỷ, phục vụ lưu trú và du lịch.

Đường Đồng Khởi dài khoảng 1 km, nối từ khu vực Nhà thờ Đức Bà đến bến Bạch Đằng, là một trong những trục thương mại sầm uất nhất trung tâm TP HCM. Theo bảng giá đất hiện hành của thành phố, tuyến đường này thuộc nhóm cao nhất với khoảng 687 triệu đồng mỗi m2. Trên thực tế, giá giao dịch có thể lên tới cả tỷ đồng mỗi m2.

Không chỉ đắt đỏ về giá đất, Đồng Khởi còn nằm trong nhóm phố bán lẻ đắt nhất thế giới, với giá thuê phổ biến vài trăm triệu đồng mỗi tháng. Theo báo cáo Main Streets Across the World 2025 do Cushman & Wakefield công bố, Đồng Khởi xếp thứ 17 trong các tuyến phố có giá thuê mặt bằng bán lẻ cao nhất thế giới năm ngoái. Mức thuê trung bình năm tại đây khoảng 346 USD mỗi foot vuông (tương đương 3.700 USD một m2).

Phương Uyên