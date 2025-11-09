Saigontouris đẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam tại Nhật

Saigontourist Group tham gia Lễ hội Việt Nam - TP HCM tại Nagoya (Nhật Bản) trong ngày 8, 9/11, giới thiệu sản phẩm du lịch và kết nối thị trường.

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tiếp tục tham dự Lễ hội Việt Nam - TP HCM tại Aichi 2025, đánh dấu lần thứ 5 sự kiện được tổ chức, nối tiếp các kỳ 2018, 2019, 2023 và 2024. Lễ hội nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết giữa tỉnh Aichi với Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng, đồng thời khai thác hiệu quả thị trường khách quốc tế theo hướng an toàn, bền vững.

Ông Trương Đức Hùng, Tổng giám đốc Saigontourist Group cho biết việc tham gia lễ hội vừa thực hiện chủ trương thúc đẩy hợp tác song phương của UBND TP HCM, vừa là dịp quảng bá điểm đến Việt Nam - TP HCM và thương hiệu Saigontourist Group tại thị trường trọng điểm Nhật Bản trong năm kỷ niệm "Saigontourist Group - 50 năm vươn mình cùng đất nước".

Đại diện Saigontourist Group tại sự kiện. Ảnh: Saigontourist Group

Tại Aichi, Saigontourist Group tham gia khu triển lãm văn hóa - du lịch của TP HCM và các hoạt động kết nối đầu tư, du lịch do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM tổ chức. Aichi là địa phương công nghiệp lớn của Nhật, có nhiều doanh nghiệp đang đầu tư tại TP HCM, nơi có cộng đồng người Việt đông đảo, tạo nền tảng cho hợp tác du lịch -thương mại hai chiều.

Gian hàng Saigontourist Group giới thiệu sản phẩm tour - dịch vụ dành cho khách Nhật Bản, quảng bá thương hiệu và điểm đến, tổ chức khảo sát nhanh về nhu cầu - xu hướng du lịch của du khách, hoạt động tương tác nhận quà tặng và nhận diện thương hiệu qua mã QR. Đơn vị tiếp tục phối hợp với Đại sứ du lịch Saigontourist Group tại Aichi - bà Hirose Noriko – cùng đội ngũ nhân sự người Việt tại địa phương để đẩy mạnh tiếp thị.

Gian hàng của doanh nghiệp. Ảnh: Saigontourist Group

Những năm gần đây, Saigontourist Group liên tục triển khai hoạt động xúc tiến tại Nhật Bản như đồng tổ chức Vietnam Phở Festival 2023 thu hút hơn 85.000 lượt khách; phối hợp Vietnam Airlines và ANA tổ chức hội nghị quảng bá du lịch Việt Nam tại Tokyo, Osaka (2023), chương trình giới thiệu điểm đến (2024) và kỷ niệm 30 năm đường bay Việt Nam -Nhật Bản. Tháng 6, đơn vị cũng tổ chức Lễ hội văn hóa - ẩm thực Saigontourist Group tại Osaka và ký kết hợp tác phát triển khách hai chiều.

Quý IV, Saigontourist Group dự kiến tiếp tục chuỗi xúc tiến quốc tế như đồng tổ chức Vietnam Phở Festival 2025 tại Singapore (18-19/10), tham gia ITB Asia 2025 (Singapore), WTM London 2025 (Anh), hội chợ du lịch quốc tế tại Qatar và các chương trình quảng bá ở nhiều thị trường châu Âu như Phần Lan, Đan Mạch.

Thành lập ngày 1/8/1975, Saigontourist Group hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, lữ hành, khu vui chơi giải trí, cơ sở đào tạo du lịch, trung tâm hội nghị - triển lãm, sân golf, truyền hình cáp...

Song Anh