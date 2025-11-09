Saigon Phantom gục ngã trước LEON Sports ở chung kết Cup Mekong

Hà NộiĐại diện Việt Nam Saigon Phantom thua LEON Sports (Lào) 2-4 ở chung kết Mobile Legends: Bang Bang Mekong, lần thứ 2 lỡ vé chung kết thế giới.

Trước sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả nhà, Saigon Phantom (SGP) nhập cuộc tự tin. Tuy nhiên, dù chịu sức ép thi đấu trên sân khách, LEON Sports cho thấy họ chuẩn bị kỹ hơn cho trận chung kết. Điều này thể hiện qua các lượt cấm - chọn có ý đồ chiến thuật rõ ràng, và khả năng kiểm soát mục tiêu lớn trong trận đấu.

Các tuyển thủ Saigon Phantom thi đấu trận chung kết MCCM mùa 6 với LEON Sports. Ảnh: Hải Long

Đại diện Lào thắng liền hai ván đầu để dẫn 2-0, qua đó "dội gáo nước lạnh" về phía SGP. Sang ván 3, "Bóng ma Sài Gòn" vùng lên với những pha bắt lẻ chính xác để rút ngắn tỷ số 1-2. Nhưng chừng đó không đủ để họ lật ngược thế cờ.

Lối chơi kỷ luật, gần như không mắc sai lầm đã giúp LEON Sports giành chiến thắng quan trọng ở ván tư và tái lập khoảng cách hai ván. Ở ván thứ năm, hy vọng ngược dòng nhen nhóm với SGP khi họ chọn lối đánh phủ đầu, phần nào gây bất ngờ cho đối thủ.

Dẫu vậy, ở ván quyết định, LEON Sports thể hiện bản lĩnh trội hơn với pha ăn mục tiêu lớn quyết định, ấn định tỷ số 4-2 và đăng quang Mobile Legends: Bang Bang Challenge Cup Mekong (MCCM) mùa 6.

Leon Agi - tuyển thủ chủ lực của đội Lào - được bình chọn là MVP nhờ khả năng kêu gọi đồng đội trong giao tranh tổng và ra quyết định chính xác ở các pha then chốt.

LEON Sports nâng Cup vô địch MCCM mùa 6. Ảnh: Hải Long

Với chức vô địch, LEON Sports giành vé dự M7 World Championship 2026 tại Jakarta (Indonesia). Trong khi đó, Saigon Phantom kết thúc mùa giải với hai lần về nhì liên tiếp - tại Visa Vietnam MLBB Championship Winter 2025 và MCCM mùa 6 - đồng nghĩa hai lần lỡ vé dự chung kết thế giới.

"Chúng tôi đã làm hết sức. Mỗi thất bại là một bài học và Saigon Phantom sẽ trở lại mạnh mẽ hơn", đội trưởng Fish chia sẻ sau trận.

MCCM là giải vô địch bộ môn Mobile Legends: Bang Bang dành cho các quốc gia khu vực sông Mekong. Ở mùa 6, giải có sự góp mặt của 6 đội tuyển đến từ 5 quốc gia: Việt Nam, Lào (2 đội), Thái Lan, Brunei và Timor Leste. Duy nhất đội vô địch giành vé dự M7 World Championship - giải đấu mà trước đó, Việt Nam đã có một đội tuyển giành vé là ĐKVĐ quốc gia RLG SE.

Hải Long