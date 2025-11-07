Saigon Phantom quyết giữ Cup Mobile Legends Mekong ở lại Việt Nam

Sau nhiều mùa lỡ hẹn, Saigon Phantom trở lại M Challenge Cup Mekong mùa 6 với quyết tâm giữ chiếc Cup vô địch khu vực ở lại Việt Nam.

Giải đấu M Challenge Cup Mekong (MCCM) mùa 6 đã khởi động vòng bảng vào hôm 5/11 tại OEG Stadium với sự góp mặt của các đội tuyển từ 5 quốc gia: Việt Nam, Lào, Thái Lan, Timor Leste và Brunei. Đại diện Việt Nam Saigon Phantom (SGP) được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch khu vực, với phần thưởng là chiếc vé duy nhất dự M7 World Championship đầu năm 2026 tại Jakarta, Indonesia.

SGP là một trong những đội tuyển Esports nổi tiếng trong cộng đồng Mobile Legends: Bang Bang tại Việt Nam. Đội được đánh giá có lợi thế về cả kỹ năng lẫn kinh nghiệm. Song SGP lại vắng bóng ở các vòng chung kết MCCM gần đây. Thay vào đó là sự xuất hiện của Niightmare Esports (Lào) vô địch các mùa 1, 2 và 5; Legion Esports (Việt Nam) giành cúp mùa 4.

SGP vừa giành chiến thắng 2-0 tại vòng Group Stage, rút ngắn khoảng cách đến với ngôi vô địch MCCM màu 6. Ảnh: SGP

Quyết tâm trở lại MCCM mùa 6, Saigon Phantom thể hiện tham vọng khi nhắm đến chiếc Cup vô địch và tấm vé duy nhất đến chung kết thế giới. Để đạt mục tiêu, đội cho biết đã chuẩn bị kỹ càng cả về lực lượng, chiến thuật lẫn tâm lý.

Ở vòng kế tiếp, SGP sẽ lần lượt chạm trán Leon Esports và 189 Esports (Lào), Made in Thailand (Thái Lan), ESB Titans (Brunei) và 3V Esports (Timor Leste). Với phong cách chơi chủ động, khả năng kiểm soát bản đồ linh hoạt và sự phối hợp ăn ý, đội kỳ vọng vượt qua những đối thủ giàu thể lực và kỹ năng từ Thái Lan và Lào - hai nền MLBB phát triển mạnh nhất khu vực.

Thành tích ổn định ở các giải quốc nội thời gian qua là điểm tựa giúp SGP có tâm lý vững vàng. Nhiều fan nhận định đây là "phiên bản tốt nhất của Saigon Phantom" kể từ mùa 2022. Tân binh Jowga, được xem là tài năng triển vọng của MLBB thế giới, đang hòa nhập nhanh và mang lại chiều sâu chiến thuật cho đội hình.

Jowga - một trong những "hạt giống" tiềm năng của MLBB thế giới, đang thi đấu dưới màu áo của Saigon Phantom tại MCCM 2025. Ảnh: SGP

Bên cạnh kỹ năng cá nhân, MCCM mùa 6 ghi nhận sự mở rộng quy mô tổ chức và mức độ cạnh tranh cao hơn khi các đội khu vực đều được đầu tư chuyên nghiệp. Theo ban huấn luyện SGP, sự thích ứng nhanh và phong độ ổn định ở vòng bảng là yếu tố then chốt để đi xa tại giải.

Vòng bảng MCCM diễn ra trong hai ngày 5-6/11, Playoffs vào 7/11 tại OEG Stadium, và chung kết tổng ngày 9/11 tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Các fan MLBB trên cả nước có thể theo dõi trực tiếp online hoặc đến cổ vũ offline cho đội tuyển quốc gia. Nếu giành chức vô địch, Saigon Phantom sẽ đại diện khu vực Mekong tham dự M7 World Championship 2026 tại Jakarta (Indonesia).

Thy An