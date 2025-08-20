Saigon Marina IFC trình chiếu đèn LED trong đêm nhạc mừng khánh thành

Tòa tháp Saigon Marina IFC chính thức hoạt động với đêm nhạc "Nhịp đập Sài Gòn" trên nền hiệu ứng đèn LED rực sáng, hút hàng nghìn du khách tối 19/8.

Sau lễ khánh thành sáng 19/8, Saigon Marina IFC tổ chức buổi hòa nhạc "Nhịp đập Sài Gòn" ngay tại quảng trường trước tòa nhà. Sân khấu ngoài trời thu hút đông đảo khán giả tham dự; hệ thống ánh sáng LED đồng loạt bật lên, đài phun nước được kích hoạt, tạo nên không gian sôi động.

Sự kiện đêm nhạc hút hàng nghìn người tham dự. Ảnh: Thanh Tùng

Tòa nhà mới vận hành được chiếu sáng toàn diện, nổi bật trên nền cảnh quan ven sông Sài Gòn về đêm. Đây cũng là một trong những điểm nhấn khiến khu vực Ba Son thu hút lượng lớn người đến chụp hình, tham quan trong dịp khai trương.

Saigon Marina International Financial Centre (IFC) - một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam, là công trình mở đầu mô hình Trung tâm tài chính TP HCM. Dự án cũng là một trong 250 công trình trọng điểm khánh thành, khởi công chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, thêm dấu mốc trong hành trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM.

Tại lễ khánh thành sáng 19/8, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch thường trực HĐQT HDBank cho biết, Saigon Marina IFC sẽ trở thành điểm hẹn của các ngân hàng, định chế tài chính, tập đoàn công nghệ, logistic với hơn 10.000 chuyên gia làm việc hàng ngày.

"Khoảnh khắc này, quá khứ và hiện tại 'nắm tay nhau' bước vào tương lai. Từ những người thợ Ba Son năm xưa đến các kỹ sư, chuyên gia hôm nay, tất cả nối tiếp một mạch nguồn chung: ý chí - niềm tin Việt Nam đang vươn ra thế giới", TS. Nguyễn Thị Phương Thảo nêu.

TS. Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự đêm nhạc. Ảnh: Thanh Tùng

Tòa nhà có 55 tầng nổi cùng 5 tầng hầm, với tổng diện tích sàn trên 106.000 m2, trong đó khoảng 87.000 m2 dành cho văn phòng hạng A. Phần diện tích còn lại bố trí trung tâm thương mại, nhà hàng, phòng họp và các tiện ích cao cấp.

Tòa nhà được thiết kế theo tiêu chuẩn LEED Gold, áp dụng hệ thống tiết kiệm năng lượng và dành trên 30% diện tích cho không gian xanh. Vườn treo từ tầng 35 đến tầng 43 là điểm nhấn nổi bật, vừa mang lại môi trường làm việc thân thiện vừa tạo vẻ đẹp thiên nhiên trong đô thị.

Một thành phần kiến trúc đặc biệt khác là mặt dựng LED toàn diện, giúp tòa nhà có thể biểu diễn ánh sáng nghệ thuật sinh động về đêm. Đài phun nước kết hợp âm nhạc bên dưới làm nổi bật không gian công cộng và tạo nên điểm nhấn đô thị hiện đại.

Tòa nhà chiếu đèn LED rực rỡ, nổi bật giữa khu vực Ba Son, TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Saigon Marina IFC còn áp dụng mô hình Transit-Oriented Development (TOD). Từ tầng hầm B2, tòa nhà có lối đi trực tiếp đến ga Ba Son (tuyến Metro số 1), giúp giảm áp lực giao thông và tối ưu thời gian di chuyển. Vị trí ngay bờ sông Sài Gòn, tiếp giáp hai trục giao thông chính Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh, tạo thuận tiện kết nối với các quận trung tâm và sân bay.

Đêm nhạc có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. NSND Tạ Minh Tâm thể hiện loạt ca khúc gắn liền với thành phố và lịch sử, như: Tiếng hát từ thành phố mang tên Người, Những ánh sao đêm và Đất nước trọn niềm vui. Ca sĩ Hồng Nhung mang đến những bản nhạc sâu lắng Nhớ về Hà Nội, Giọt sương trên mí mắt, trong khi Mỹ Linh trình bày nhạc phẩm Tự nguyện, Hương Ngọc Lan. Nữ diva Thanh Lam trình diễn những ca khúc được nhiều thế hệ yêu thích như Yêu và Dấu chân địa đàng.

Ca sĩ Tạ Minh Tâm biểu diễn tại đêm nhạc. Ảnh: Thanh Tùng

Bên cạnh các tiết mục, học sinh hệ thống Trường Quốc tế Song ngữ Victoria School tham gia biểu diễn trích đoạn nhạc kịch Chiếc nỏ thần, hút sự quan tâm của khán giả trẻ.

Sự kiện khai trương và hoạt động biểu diễn nghệ thuật đầu tiên này đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình vận hành của Saigon Marina IFC, đồng thời giới thiệu hình ảnh một công trình mới tại khu vực trung tâm TP HCM.

Hoàng Đan