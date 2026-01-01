Saigon Marina IFC tổ chức đêm giao thừa đa giác quan

Bốn mặt tòa tháp Saigon Marina IFC 55 tầng đồng loạt bừng sáng, kết hợp màn pháo hoa nghệ thuật chào đón năm mới vào đêm 31/12.

Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC) lần đầu tổ chức trình diễn công nghệ ánh sáng quy mô lớn và âm nhạc quốc tế vào đêm giao thừa, tại TP HCM.

Chương trình được dàn dựng theo mô hình lễ hội đa giác quan, kết hợp kiến trúc, ánh sáng, âm nhạc và trình diễn nghệ thuật. Điểm nhấn là màn pháo hoa nghệ thuật được bắn từ tầng 55 của tòa tháp, ở độ cao khoảng 400 m.

Pháo hoa bắn trên tầng 55 của tòa nhà Saigon Marina IFC. Ảnh: Saigon Marina IFC

Trên toàn bộ mặt đứng công trình, hệ thống LED Matrix bao phủ bốn mặt tòa tháp giúp khối kiến trúc thành một "sân khấu thẳng đứng". Các hiệu ứng ánh sáng kể lại hành trình phát triển của khu Ba Son - từ bến cảng, xưởng đóng tàu lịch sử đến hình ảnh một trung tâm tài chính - thương mại hiện đại. Khu vực quảng trường phía trước được bố trí nhạc nước với cột nước cao tới 30 m, kết hợp hệ thống âm thanh và hàng trăm điểm chiếu sáng đồng bộ.

Hệ thống LED Matrix bao phủ bốn mặt tòa tháp. Ảnh: Saigon Marina IFC

Bên cạnh trình diễn ánh sáng, chương trình còn có các tiết mục âm nhạc được dàn dựng phù hợp với từng phân đoạn sự kiện. Đại diện đơn vị tổ chức cho biết sự kiện countdown được đánh giá là một thử nghiệm mới về cách tổ chức không gian lễ hội đô thị, kết hợp giữa trình diễn nghệ thuật, công nghệ và bản sắc địa phương, mở ra hướng tiếp cận mới cho các hoạt động văn hóa - du lịch quy mô lớn tại TP HCM.

Màn biểu diễn âm nhạc tại sự kiện. Ảnh: Saigon Marina IFC

Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC) tọa lạc tại khu Ba Son, khu vực gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Sài Gòn hơn một thế kỷ qua. Công trình đi vào hoạt động từ tháng 8/2025, nằm trong khu lõi Trung tâm Tài chính Quốc tế TP HCM. Saigon Marina IFC được định hướng trở thành hạt nhân kết nối các hoạt động tài chính, kinh tế và sáng tạo, góp phần định hình không gian phát triển mới của đô thị trung tâm.

Hải My