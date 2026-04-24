Saigon Co.op ưu đãi toàn hệ thống tháng sinh nhật Co.opmart 30 năm

Saigon Co.op triển khai chương trình ưu đãi lớn nhất năm tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, tháng sinh nhật Co.opmart 30 năm.

Ngày 23/4, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) tổ chức lễ phát động tháng sinh nhật Co.opmart 30 năm, khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm và chương trình ưu đãi tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc.

Với chủ đề "30 năm thương hiệu Việt - người nội trợ của nhân dân", chương trình ghi nhận đóng góp của hàng Việt, lan tỏa tinh thần tiêu dùng nội địa, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới theo định hướng bán lẻ xanh và tiêu dùng bền vững.

Suốt 30 năm hình thành và phát triển, Co.opmart đã trở thành điểm đến quen thuộc của hàng triệu gia đình Việt, nơi mỗi giỏ hàng được đảm bảo chất lượng, nguồn gốc và mức giá bình ổn. Hình ảnh "người nội trợ của nhân dân" vì thế được hình thành và duy trì qua thời gian, khi doanh nghiệp liên tục nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng nguồn hàng, cải tiến dịch vụ, đồng thời thích ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại, hướng đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện hơn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op cho biết: "Sự tin tưởng của khách hàng là nguồn động lực lớn với doanh nghiệp. Sang năm thứ 30, hệ thống định hướng phát triển hiện đại hơn, xanh hơn để phát triển bền vững, đồng thời nâng cao giá trị hàng Việt".

Saigon Co.op khởi động chiến dịch "30 năm - cam kết xanh", hướng đến tiêu dùng bền vững trên toàn hệ thống. Ảnh: Saigon Co.op

Trong khuôn khổ sự kiện, Saigon Co.op phát động chiến dịch "30 năm - cam kết xanh" trên toàn hệ thống, hướng đến mục tiêu giảm thiểu túi nylon dùng một lần, hình thành thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường trong cộng đồng.

Khách hàng lựa chọn thùng giấy thay thế túi nylon. Ảnh: Saigon Co.op

Mở đầu chiến dịch là việc ra mắt túi môi trường phiên bản giới hạn kỷ niệm 30 năm, trao tặng đến khách hàng, đồng thời kêu gọi chung tay lan tỏa lối sống xanh. Song song, các siêu thị đồng loạt bố trí khu vực tự đóng gói, trang bị thùng giấy và các vật dụng thay thế túi nhựa, tạo điều kiện để khách hàng chủ động lựa chọn các giải pháp đóng gói thân thiện hơn với môi trường.

Đặc biệt, từ 23/4 đến 13/5, khách hàng thành viên khi sử dụng túi môi trường bất kỳ vào thứ 5 hàng tuần sẽ được tặng 5.000 đồng (tương đương 25 điểm thưởng) vào tài khoản thẻ. Mỗi lượt mua sắm xanh đồng thời góp phần vào dự án cộng đồng nước sạch cùng Saigon Co.op, mang nước sạch đến các vùng hạn mặn, thiếu nước.

Hoạt động trò chơi gắn kết cộng đồng, khuyến khích khách tham gia nhận túi môi trường và lan tỏa lối sống xanh. Ảnh: Saigon Co.op

Bên cạnh đó, hơn 800 điểm bán của Saigon Co.op bao gồm siêu thị Co.opmart, siêu thị Co.opXtra, cửa hàng thực phẩm Co.op Food, siêu thị cao cấp FineLife, cửa hàng tiện lợi Cheers, cửa hàng bách hóa Co.op Smile, trung tâm thương mại Sense, kênh mua sắm trực tuyến Co.op Online... đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn từ nay đến 13/5 với hơn 10.000 nhu yếu phẩm giảm giá đến 50%, kết hợp nhiều chương trình ưu đãi kép và combo tiết kiệm.

Trong 7 ngày "vàng" từ 23/4 đến 29/4, 30.000 hộp sữa Dutch Lady sẽ được tặng cho các khách hàng thành viên mua sắm sớm nhất mỗi ngày tại hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra.

Cuối tuần, siêu thị triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm và giao lưu như "Chọn nhanh giá đúng" (25 - 26/4), nơi khách hàng tham gia thử thách lựa chọn sản phẩm trong thời gian một bài hát. Hai khách hàng có tổng giá trị giỏ hàng đạt hoặc gần nhất mốc một triệu đồng sẽ được tặng toàn bộ sản phẩm đã chọn.

Người tiêu dùng mua sắm tại Co.opmart trong mùa sinh nhật 30 năm. Ảnh: Saigon Co.op

Bên cạnh đó, khách hàng thành viên còn được hưởng nhiều ưu đãi như chương trình "Đại tiệc tuổi 30 - nhận ngay phiếu mua hàng" (tặng phiếu 30.000 đồng cho hóa đơn mua sản phẩm chuyên trang từ 500.000 đồng). Mùa sinh nhật năm nay lần đầu ra mắt ưu đãi mới - "Trạm hạnh phúc", khách hàng thành viên có thể dùng điểm tích lũy đổi các nhu yếu phẩm như sữa, dầu ăn, khăn giấy... nhằm gia tăng trải nghiệm mua sắm trong suốt chương trình.

Co.opmart ra đời năm 1996. Từ một hệ thống bán lẻ phục vụ nhu cầu thiết yếu, hiện doanh nghiệp giữ vai trò bình ổn thị trường với hơn 130 siêu thị trên toàn quốc, đồng thời từng bước góp phần định hình xu hướng tiêu dùng trách nhiệm tại Việt Nam. Trong giai đoạn mới, đơn vị tiếp tục theo đuổi mô hình kinh tế hợp tác xã hiện đại, lấy người tiêu dùng làm trung tâm và định hướng phát triển bền vững.

Thế Đan