Saigon Co.op giảm giá, tặng 30.000 phần quà cuối năm

Cụ thể, hệ thống trung tâm thương mại Saigon Co.op tặng 30.000 phần quà phô mai Belcube Mango Passion 26 g miễn phí. Vào ngày 1/11, 120 khách hàng đầu tiên tại mỗi Co.opmart, Co.opXtra và Co.opmart Pro trên toàn quốc chỉ cần check-in tại siêu thị sẽ nhận hai phần quà dinh dưỡng nhỏ gọn, tiện lợi.
Vào ngày 11/11, chương trình "Độc thân ngọt ngào" sẽ dành tặng một túi phao Pepsi hoặc một lốc trà Ô long Tea Plus Táo 450 ml cho 11 khách hàng đầu tiên tại mỗi siêu thị có hóa đơn chứa hai số một.
Đặc biệt, hơn bốn triệu khách hàng thành viên thân thiết được hưởng những quyền lợi riêng biệt, gắn liền với nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Với hóa đơn mua sắm từ 500.000 đồng, khách hàng nhận được một chai dầu hào bào ngư Maggi. Hóa đơn từ một triệu đồng sẽ được tặng một chiếc cốc sứ in hình linh vật Coopo. Với mức chi tiêu tích lũy từ hai triệu đồng trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần, khách hàng được sở hữu một bộ bàn ăn bằng sứ 7 món. Tất cả ưu đãi này được áp dụng đồng thời trên cả kênh mua sắm trực tiếp và trực tuyến, giúp người tiêu dùng dễ dàng "săn" quà tri ân.
Trọng tâm của chiến dịch "Triệu deal tri ân" là chương trình giảm giá sâu cho hơn 5.000 mặt hàng, chủ yếu thuộc nhóm thực phẩm và nhu yếu phẩm. Trong suốt 21 ngày, người tiêu dùng sẽ có cơ hội mua sắm tiết kiệm với mức giảm đến 50%.
Nhóm hàng thực phẩm tươi sống cũng được ưu đãi đặc biệt với mức giảm đến 35%. Nhiều sản phẩm rau an toàn còn áp dụng các hình thức khuyến mại như mua 1 tặng 1 (rau mầm, cải kale) hoặc đồng giá từ 9.900 đồng (cải ngọt, rau muống...).
Đại diện Saigon Co.op nhấn mạnh, điểm khác biệt của chương trình không chỉ nằm ở giá tốt, còn ở cam kết về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nhà bán lẻ này tiếp tục đẩy mạnh các mặt hàng nông sản đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hàng nhãn riêng và đặc biệt là nhóm sản phẩm "Tick Xanh Trách Nhiệm". Đây là nhóm hàng ghi nhận tỷ lệ mua lặp lại cao, minh chứng cho sự tin tưởng của người tiêu dùng.
Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, khi mua các sản phẩm của nhãn hàng OMO (Unilever), khách hàng đã chung tay cùng Saigon Co.op đóng góp trồng 35.000 cây keo tại xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động thuộc dự án "Gieo triệu mầm xanh - Phủ vạn cánh rừng", tiếp nối mục tiêu trồng một triệu cây xanh, góp phần cải tạo đất, phục hồi rừng và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
Bên cạnh việc tri ân khách hàng, Saigon Co.op không ngừng mở rộng mạng lưới để phục vụ người tiêu dùng tốt hơn. Vào ngày 30/10, Co.opmart Thống Nhất khai trương tại Bcons City Mall. Đây là phiên bản Co.opmart thế hệ mới, được tích hợp khu tự chọn và ẩm thực (Foodcourt), ứng dụng công nghệ hiện đại và tối ưu hóa vận hành để phục vụ nhu cầu của cư dân tại các khu phức hợp đô thị hiện đại.
Theo đại diện thương hiệu, sự ra đời của Co.opmart Thống Nhất không chỉ mở rộng độ phủ của Saigon Co.op tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Đông TP HCM, còn khẳng định định hướng phát triển dài hạn: mở rộng hệ thống phải đi đôi với nâng cao chất lượng, giữ vững vai trò trụ cột trong việc bình ổn thị trường và dẫn dắt ngành bán lẻ Việt phát triển bền vững vì cộng đồng.
Tin yêu chọn Co.op - Triệu deal tri ân
Từ ngày 30/10 đến 19/11, hơn 800 điểm Saigon Co.op ưu đãi tri ân khách hàng trên toàn quốc.
- Tri ân đến mọi nhà, hoàn tiền 5%: giảm đến 49% cho thực phẩm, hóa phẩm, gia dụng, kèm hoàn tiền 5% (tối đa 50.000 đồng) cho khách hàng Thành viên với hóa đơn từ 290.000 đồng.
- Càng mua càng hời: giảm giá khi mua từ 3 sản phẩm thuộc nhóm gia dụng, may mặc, hóa phẩm, thực phẩm công nghệ.
- Tuần lễ tươi ngon: hàng tươi sống, nhãn riêng Co.op và Tick Xanh Trách Nhiệm luân phiên giảm đến 35% hoặc đồng giá, mua 1 tặng 1, tặng quà nông sản.
- Deal khủng cuối tuần: từ thứ Sáu đến Chủ nhật, giảm giá sốc, riêng khách hàng Thành viên giảm đến 50%.
- Online: chương trình "Mua càng nhiều giảm càng sâu" tặng mã giảm 30.000 đồng với đơn hàng từ 500.000 đồng, mã 40.000 đồng với đơn hàng từ 700.000 đồng và mã 50.000 đồng với đơn hàng từ 900.000 đồng.