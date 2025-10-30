Saigon Co.op giảm giá, tặng 30.000 phần quà cuối năm

Saigon Co.op triển khai chương trình "Tin yêu chọn Co.op - Triệu deal tri ân" từ ngày 30/10 đến ngày 19/11, với nhiều quà tặng miễn phí và hoạt động kích cầu lớn nhất năm.

Cụ thể, hệ thống trung tâm thương mại Saigon Co.op tặng 30.000 phần quà phô mai Belcube Mango Passion 26 g miễn phí. Vào ngày 1/11, 120 khách hàng đầu tiên tại mỗi Co.opmart, Co.opXtra và Co.opmart Pro trên toàn quốc chỉ cần check-in tại siêu thị sẽ nhận hai phần quà dinh dưỡng nhỏ gọn, tiện lợi.

Khách hàng mua sắm trái cây, nông sản Việt tại Co.opmart. Ảnh: Saigon Co.op

Vào ngày 11/11, chương trình "Độc thân ngọt ngào" sẽ dành tặng một túi phao Pepsi hoặc một lốc trà Ô long Tea Plus Táo 450 ml cho 11 khách hàng đầu tiên tại mỗi siêu thị có hóa đơn chứa hai số một.

Quà tặng túi phao Pepsi, trà Ô long Tea Plus Táo trong chương trình "Độc thân ngọt ngào". Ảnh: Saigon Co.op

Đặc biệt, hơn bốn triệu khách hàng thành viên thân thiết được hưởng những quyền lợi riêng biệt, gắn liền với nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Với hóa đơn mua sắm từ 500.000 đồng, khách hàng nhận được một chai dầu hào bào ngư Maggi. Hóa đơn từ một triệu đồng sẽ được tặng một chiếc cốc sứ in hình linh vật Coopo. Với mức chi tiêu tích lũy từ hai triệu đồng trong các ngày từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần, khách hàng được sở hữu một bộ bàn ăn bằng sứ 7 món. Tất cả ưu đãi này được áp dụng đồng thời trên cả kênh mua sắm trực tiếp và trực tuyến, giúp người tiêu dùng dễ dàng "săn" quà tri ân.

Trọng tâm của chiến dịch "Triệu deal tri ân" là chương trình giảm giá sâu cho hơn 5.000 mặt hàng, chủ yếu thuộc nhóm thực phẩm và nhu yếu phẩm. Trong suốt 21 ngày, người tiêu dùng sẽ có cơ hội mua sắm tiết kiệm với mức giảm đến 50%.

Nhóm hàng thực phẩm tươi sống cũng được ưu đãi đặc biệt với mức giảm đến 35%. Nhiều sản phẩm rau an toàn còn áp dụng các hình thức khuyến mại như mua 1 tặng 1 (rau mầm, cải kale) hoặc đồng giá từ 9.900 đồng (cải ngọt, rau muống...).

Rau an toàn tại hệ thống Saigon Co.op được khách hàng tin chọn. Ảnh: Saigon Co.op

Đại diện Saigon Co.op nhấn mạnh, điểm khác biệt của chương trình không chỉ nằm ở giá tốt, còn ở cam kết về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nhà bán lẻ này tiếp tục đẩy mạnh các mặt hàng nông sản đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hàng nhãn riêng và đặc biệt là nhóm sản phẩm "Tick Xanh Trách Nhiệm". Đây là nhóm hàng ghi nhận tỷ lệ mua lặp lại cao, minh chứng cho sự tin tưởng của người tiêu dùng.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, khi mua các sản phẩm của nhãn hàng OMO (Unilever), khách hàng đã chung tay cùng Saigon Co.op đóng góp trồng 35.000 cây keo tại xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động thuộc dự án "Gieo triệu mầm xanh - Phủ vạn cánh rừng", tiếp nối mục tiêu trồng một triệu cây xanh, góp phần cải tạo đất, phục hồi rừng và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Saigon Co.op và Omo triển khai chương trình hướng đến một triệu cây xanh, đóng góp cho cộng đồng. Ảnh: Saigon Co.op

Bên cạnh việc tri ân khách hàng, Saigon Co.op không ngừng mở rộng mạng lưới để phục vụ người tiêu dùng tốt hơn. Vào ngày 30/10, Co.opmart Thống Nhất khai trương tại Bcons City Mall. Đây là phiên bản Co.opmart thế hệ mới, được tích hợp khu tự chọn và ẩm thực (Foodcourt), ứng dụng công nghệ hiện đại và tối ưu hóa vận hành để phục vụ nhu cầu của cư dân tại các khu phức hợp đô thị hiện đại.

Theo đại diện thương hiệu, sự ra đời của Co.opmart Thống Nhất không chỉ mở rộng độ phủ của Saigon Co.op tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Đông TP HCM, còn khẳng định định hướng phát triển dài hạn: mở rộng hệ thống phải đi đôi với nâng cao chất lượng, giữ vững vai trò trụ cột trong việc bình ổn thị trường và dẫn dắt ngành bán lẻ Việt phát triển bền vững vì cộng đồng.

