Saigon Centre được chấp thuận đầu tư giai đoạn 3

Dự án Saigon Centre tại trung tâm TP HCM vừa được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sửa đổi giai đoạn 3, mở rộng khu thương mại và văn phòng, hoàn thiện quần thể phức hợp quy mô lớn.

Việc phê duyệt diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối kinh tế Việt Nam – Singapore (CMM) ngày 10/10, do Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng phụ trách Năng lượng, Khoa học và Công nghệ Singapore Tan See Leng đồng chủ trì. Cơ chế hợp tác kinh tế song phương này nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo.

Giai đoạn 3 của Saigon Centre dự kiến phát triển hai tòa nhà Saigon Centre IV và V trên diện tích khoảng 8.623 m2, bổ sung thêm không gian văn phòng, bán lẻ và lưu trú hiện đại, đồng thời hướng tới tiêu chuẩn bền vững, thân thiện với môi trường. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng tiếp tục góp phần định hình diện mạo đô thị trung tâm TP HCM và khẳng định dòng vốn đầu tư nước ngoài duy trì cam kết dài hạn tại Việt Nam.

Saigon Centre được trao chứng nhận đăng ký đầu tư sửa đổi giai đoạn 3. Ảnh: Kepple

Saigon Centre, tọa lạc tại vị trí bốn mặt tiền đắc địa gồm Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Huỳnh Thúc Kháng và Pasteur, được Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư cấp phép lần đầu năm 1993. Tổng dự án có quy mô 19.668 m2, gồm 5 giai đoạn, xây dựng các công trình văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ và dịch vụ cho thuê. Hai giai đoạn đầu đã đi vào vận hành trung tâm thương mại, văn phòng và khu lưu trú cao cấp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách thuê và người dân khu vực trung tâm. Tập đoàn Keppel sở hữu 84% cổ phần tại dự án này qua hai công ty con. Số cổ phần còn lại do Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (Resco) nắm giữ.

Hiện diện tại Việt Nam hơn ba thập kỷ, Keppel Land - bộ phận bất động sản thuộc Tập đoàn Keppel - là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn trong lĩnh vực bất động sản, góp phần thay đổi diện mạo đô thị qua các dự án chất lượng cao. Đến nay, đơn vị này trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam, đầu tư tại các dự án như Estella Heights, Celesta Rise và Empire City, Saigon Centre.

Phương Uyên