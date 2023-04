Sai sót trong vụ diễn viên xiếc tử vong

Trung QuốcMột số chuyên gia cho rằng cần cẩu nâng quá cao có thể là một trong yếu tố tăng nguy hiểm ở màn diễn khiến nghệ sĩ tử vong.

Theo The Paper ngày 17/4, công an cùng Sở Văn hóa và Du lịch thành phố Túc Châu, tỉnh An Huy thành lập tổ điều tra vụ nghệ sĩ xiếc họ Tôn (37 tuổi) chết vì rơi xuống sân khấu. Đơn vị tổ chức sự kiện là Á Tây - công ty chuyên về biểu diễn xiếc, ca nhạc. Đại diện của Á Tây muốn thương lượng gia đình nạn nhân để bồi thường.

Diễn viên xiếc chết vì rơi từ trên không xuống sân khấu Nghệ sĩ xiếc rơi xuống sân khấu (Video có hình ảnh tai nạn, độc giả cân nhắc khi xem). Video: Bilibili

Theo điều tra ban đầu, chương trình mang tính chất thương mại, Á Tây có năng lực chuyên môn phù hợp nhưng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục xin cấp phép.

Theo luật sư Trần Đống ở Thượng Hải, hiện chưa thể xác định nguyên nhân cụ thể khiến nghệ sĩ thiệt mạng, cần chờ kết quả điều tra. Còn giới biểu diễn xiếc cho rằng một trong mấu chốt dẫn đến thương vong là chiếc cần cẩu được nâng quá cao.

Bà Hà - giáo viên một trường xiếc chuyên nghiệp ở tỉnh Hà Nam - nói bình thường, cần cẩu nâng lên độ cao từ 3 m đến 5 m. Như vậy, nếu có bị rơi, diễn viên cũng không nguy hiểm tính mạng.

Tuy nhiên ở đêm diễn 15/4, vợ chồng họ Tôn - Trương được nâng quá cao, một số nguồn tin nói khoảng 10 m. Ngoài ra, gần đây thời tiết địa phương nóng khiến mọi người dễ đổ mồ hôi, cũng là một trong khả năng gây sự cố.

Bà Hà cho biết làm nghề diễn xiếc trên không 25 năm, cũng như vợ chồng Tôn - Trương, bà không sử dụng biện pháp bảo hộ như thắt dây an toàn. Nghệ sĩ tự đánh giá khả năng của bản thân để quyết định có thực hiện hay không. Bà nói ý nghĩa của xiếc là sự kế truyền văn hóa chứ không phải liều lĩnh, mạo hiểm.

Trên trang NBD, một số nhân chứng nói sau khi rơi xuống sân khấu, Tôn không được cấp cứu kịp thời. Vì lúc đó lượng khán giả đông, xe cấp cứu không thể tiếp cận để đưa cô tới bệnh viện.

Sau sự cố, một đại diện công ty tổ chức sự kiện nói vợ chồng Tôn - Trương mâu thuẫn trước khi biểu diễn, Tôn tức giận, không đeo dây an toàn. Phát ngôn này khiến nhiều người nghi ngờ Trương. Song anh cho biết vợ chồng hạnh phúc, hầu như không cãi nhau.

Trên Tianmu News, nghệ sĩ xiếc Tiểu Tuyết - bạn của Tôn và Trương - cho biết hai vợ chồng phối hợp diễn xiếc trên không hơn bảy năm, chưa từng xảy ra sơ suất. Vợ chồng có hai con, một trai và một gái.

Sau sự cố, hiệp hội kêu gọi các đoàn xiếc, đơn vị tổ chức biểu diễn làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ, tránh đi theo vết xe đổ.

Như Anh