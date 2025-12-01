Sai lầm thường mắc khi ở khách sạn 5 sao

Tự mang đồ vệ sinh cá nhân, giặt ủi tại khách sạn hay chỉ đặt phòng một đêm là những điều khiến du khách lãng phí tiền bạc và trải nghiệm khi ở khách sạn 5 sao.

Joey Hadden, phóng viên du lịch của Business Insider đã có 5 năm trải nghiệm tại các khách sạn hạng sang trên thế giới, chỉ ra những sai lầm phổ biến để du khách tránh mắc phải.

Tự mang theo đồ dùng vệ sinh cá nhân

Đây là thói quen thừa khi nghỉ dưỡng cao cấp. Thay vì mang lỉnh kỉnh chai lọ từ nhà, du khách nên tận hưởng các sản phẩm chất lượng cao mà khách sạn cung cấp. Joey cho biết cô thường xuyên bắt gặp các thương hiệu xa xỉ như Le Labo, Byredo hay Floris trong phòng tắm. Đây là những bộ sản phẩm chăm sóc tóc và cơ thể đắt tiền mà bình thường ít người dám mua, được xem như món quà đặc biệt dành cho khách lưu trú.

Đồ dùng trong khách sạn 5 sao đều là loại cao cấp. Ảnh: Joey Hadden

Giặt là ở khách sạn 5 sao

Khi đến một trong những khách sạn 5 sao hiếm hoi ở Salt Lake City, Grand America Hotel, tháng 1/2025, quần áo Joey ướt vì ngồi tàu quá lâu, lại dính tuyết. Vì thế, cô sử dụng dịch vụ giặt là của khách sạn. Ngày hôm sau, ba chiếc áo sơmi, hai chiếc quần, một chiếc hoodie, một chiếc blazer và một chiếc áo vest sạch được treo trên móc. Sáu món đồ lót được đóng gói cẩn thận như một món quà.

"Đó là dịch vụ giặt là sang trọng nhất tôi từng trải nghiệm, và cũng đắt đỏ nhất. 14 món đồ tốn 115 USD, đủ tiền mua bộ đồ mới. Việc giặt giũ là sai lầm tốn kém nhất khi ở khách sạn cao cấp", cô nói. Mức giá có thể không làm phiền một số khách giàu có, nhưng với Joey, không đáng để chi tiêu hoang phí.

Chỉ ăn uống qua dịch vụ phòng

Khách sẽ bỏ lỡ không gian ẩm thực đặc sắc nếu chỉ gọi đồ ăn lên phòng, dù việc phục vụ tận phòng mang lại cảm giác "VIP". Các nhà hàng tại khách sạn 5 sao thường được đầu tư rất lớn về kiến trúc và thực đơn khác biệt. Joey từng tiếc nuối khi bỏ qua bữa ăn tại các nhà hàng nổi tiếng, thậm chí nằm trong danh sách Michelin Guide. Cô khuyên du khách nên xuống nhà hàng để cảm nhận trọn vẹn không khí sang trọng.

Mùa xuân năm 2024, tại Grand America Hotel, Joey chọn bữa sáng trên phòng, không được trải nghiệm không khí châu Âu tại quán bistro Laurel Brasserie & Bar. Cô cũng làm vậy khi thức dậy tại Versace Mansion năm 2021, bỏ bữa trên hiên cạnh hồ bơi mạ vàng. Tại Fairmont Le Chateau Frontenac ở Quebec năm 2022, cô thậm chí không nhìn thấy nhà hàng trên mái. Tháng 5 vừa qua, cô đặt một đêm tại Fairmont Pacific Rim và gọi bữa tối ở phòng thay vì đặt bàn tại nhà hàng Botanist trong danh sách Michelin Guide.

"Lần tới khi ở khách sạn 5 sao, tôi sẽ ăn tại nhà hàng của khách sạn", cô nói.

Joey tiếc vì chỉ ăn uống trong phòng. Ảnh: Joey Hadden

Không mang đồ bơi trong các chuyến đi mùa thu đông

Nhiều người thường gạch bỏ đồ bơi khỏi hành lý khi đi du lịch mùa đông, nhưng các khách sạn 5 sao luôn có bể bơi nước ấm trong nhà hoặc hồ bơi nước nóng ngoài trời. Tại Salt Lake City, Joey từng phải nhìn bể bơi kiểu Địa Trung Hải tuyệt đẹp và vắng vẻ trong tiếc nuối vì không có trang phục phù hợp.

"Khi tôi đến Jackson Hole vào mùa thu năm 2024, tôi ước mình đã mang theo đồ bơi để sử dụng hồ bơi ngoài trời sưởi ấm tại Four Seasons. Trong tương lai, tôi sẽ đóng gói đồ bơi, bất kể thời tiết", cô nói.

Từ chối dịch vụ 'chúc ngủ ngon'

Dịch vụ chuẩn bị giường vào buổi tối là một trải nghiệm mà Joey chưa quen trước khi ở khách sạn 5 sao. Thường vào đầu giờ tối, nhân viên sẽ ghé qua để chuẩn bị phòng. Họ dọn giường, điều chỉnh rèm và đèn, đôi khi để lại những món quà nhỏ. "Vài lần, khi tôi ở trong phòng vào buổi tối, tôi đã nói "không, cảm ơn".

Nhưng Joey đã không còn từ chối dịch vụ này sau kỳ nghỉ tại Bulgari Hotel & Spa ở Milan năm 2022. Trên đầu giường, cô thấy một danh sách với các lựa chọn gối (mùi oải hương, mùi lô hội...). Khi nhân viên ghé qua, cô yêu cầu hai cái gối và nhận được rất nhanh chỉ sau 5 phút.

"Kể từ kỳ nghỉ đó, tôi thấy rằng thực đơn gối và tinh dầu miễn phí là những ưu đãi phổ biến tại các khách sạn 5 sao. Và chúng khiến một kỳ nghỉ vốn đã xa xỉ trở nên cao cấp hơn", cô nói.

Chỉ đặt phòng một đêm

Joey luôn thấy khó khăn khi nói lời tạm biệt sau chỉ một đêm tại khách sạn 5 sao. Cô rời đi với nỗi khao khát một buổi ngâm mình lâu hơn trong bồn tắm, một giấc ngủ dài hơn trên giường cỡ lớn, và thêm thời gian để tận hưởng các tiện nghi cao cấp chưa kịp thử như phòng gym, lớp học thể dục nhóm, spa, hồ bơi, sân pickleball...

Với giờ check in tiêu chuẩn 16h và check out 11h, một đêm đơn giản là không đủ để tận hưởng tất cả những xa xỉ mà khách sạn 5 sao mang lại. "Vì vậy, nếu dự định đặt phòng tại khách sạn 5 sao, đừng mắc sai lầm như tôi", cô nói.

Tâm Anh (theo Business Insider)