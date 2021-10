Sai lầm thường gặp khi luyện thi TOEIC

Người cần tránh mắc sai lầm như đặt mục tiêu thiếu thực tế, chỉ tập trung giải đề mà không quan tâm chữa đề, luyện nghe chưa đúng cách...

TOEIC (the Test of English for International Communication) hiện là một trong những chứng chỉ tiếng Anh phố biến tại Việt Nam. Các đối tượng tham gia bài thi này đa phần là người đi làm phục vụ cho nhu cầu công việc hay các bạn sinh viên với mục đích đáp ứng yêu cầu đầu ra của trường. Có nhiều phương pháp học TOEIC hiệu quả, trong đó, nhiều người chọn cách tự ôn luyện vì tính chủ động cũng như khả năng tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, trong quá trình tự học, chúng ta dễ mắc sai lầm dẫn đến những kết quả không như mong muốn. Những sai lầm người học và luyện thi TOEIC thường mắc phải là: Không biết trình độ hiện tại của mình ở đâu; đặt mục tiêu không thực tế; lộ trình học TOEIC không rõ ràng; không có phương pháp học hiệu quả; tập trung vào giải đề mà không quan tâm đến chữa đề, hệ thống hóa lại kiến thức; học theo cảm hứng, không duy trì được thói quen học trong thời gian dài; học lan man không đúng trọng tâm, tập trung quá nhiều vào ngữ pháp mà không trau dồi từ vựng; luyện nghe chưa đúng cách; không canh đúng thời gian khi luyện đề...

Không xác định được trình độ hiện tại của bản thân

Nhiều người chưa biết rõ trình độ hiện tại của mình nhưng đã vội vàng tìm và tải tất cả tài liệu trên mạng về học. Sau một thời gian, các bạn sẽ bị nản, sớm bỏ cuộc vì biển tài liệu quá lớn mà bạn học không có phương hướng, điểm số vẫn thấp sau mỗi lần thi lại.

Theo lời khuyên của các giáo viên tại Anh ngữ Ms Hoa, người học cần biết trình độ hiện tại của mình thì mới có kế hoạch ôn luyện hợp lý và chọn tài liệu ôn tập phù hợp để đạt mức điểm kỳ vọng.

Để biết trình độ hiện tại của mình, các bạn có thể tìm kiếm và làm đề tại các trang web thi thử TOEIC miễn phí trên Internet như examenglish.com, practice-the-toeic-test.com, anhngumshoa.com, englishteststore.net... Hoàn thành bước đầu tiên này bạn đã đạt được 30% thành công trong công cuộc chinh phục TOEIC.

Đặt mục tiêu thiếu thực tế, không có lộ trình rõ ràng

Đừng nhầm lẫn mục tiêu với những lý do khiến bạn muốn học tiếng Anh. Để xác định mục tiêu, đầu tiên bạn cần xác định lý do tại sao lại học TOEIC mà không phải các chứng chỉ khác bằng cách trả lời các câu hỏi: Tại sao bạn muốn học chứng chỉ TOEIC? nếu có 800 điểm TOEIC bạn sẽ làm gì? Trả lời được những câu hỏi này, bạn sẽ tìm thấy mục tiêu lớn và cũng chính là lý do bạn cần đầu tư thời gian, công sức và tiền bạc vào việc học.

Bước tiếp theo bạn cần chia mục tiêu lớn ấy thành những mục tiêu nhỏ hơn và có thể đạt được trong thời gian ngắn ví dụ như từng mốc điểm cụ thể trong khoảng thời gian xác định. Từ đó bạn có thể dễ dàng tìm thấy những lộ trình tự học TOEIC miễn phí phù hợp với từng mốc điểm mục tiêu của mình.

Để có thể tăng số điểm, người học phải phát triển trình độ tiếng Anh tổng quát sau đó ôn luyện theo cấu trúc đề thi với lộ trình học TOEIC rõ ràng cho từng giai đoạn chứ không thể học làm bài theo mẹo hay lối tắt mà có thể dễ dàng đạt điểm cao trong thời gian ngắn. Bạn cần học và sử dụng tiếng Anh hàng ngày theo những mục tiêu chia nhỏ và thường xuyên kiểm tra trình độ để điều tiết kế hoạch ôn luyện phù hợp.

Các sai lầm khác

Sai lầm thường gặp khi luyện thi TOEIC Thầy Thành Phạm, giáo viên tại Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ chi tiết các sai lầm thường gặp khi luyện thi IELTS.

Việt Hùng