Sai lầm nhồi nhét thực phẩm trong tủ lạnh

Khi tủ lạnh quá tải, không khí lạnh không lưu thông đều khiến thức ăn dễ hỏng hoặc bị đông không đúng cách.

Darin Detwiler, giáo sư thực phẩm tại Đại học Northeastern, cho biết nhồi nhét quá nhiều thức ăn vào tủ lạnh là sai lầm phổ biến của người Mỹ.

Theo nghiên cứu của Food Standards Scotland, 55,4% tủ lạnh gia đình có nhiệt độ trung bình trên 5 độ C, nằm ngoài ngưỡng an toàn 0-5 độ C, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh. Ngoài ra, 7,5% tủ lạnh không có nhiệt kế, khiến người dùng khó kiểm soát nhiệt độ thực tế.

Khi tủ lạnh quá tải, thực phẩm dễ bị hỏng, đặc biệt là rau, trái cây, sản phẩm từ sữa và chất lỏng. Những món để ở cửa hoặc góc phía sau chịu ảnh hưởng nhiều nhất vì nhiệt độ thay đổi liên tục.

Darin khuyến nghị giữ tủ lạnh đầy khoảng 2/3 dung tích để không khí lưu thông, đặt thực phẩm nhạy cảm ở kệ giữa, nơi nhiệt độ ổn định, và sắp xếp các món cũ theo nguyên tắc vào trước, ra trước. Thức ăn giàu protein và ẩm ướt cần chú ý đặc biệt vì môi trường ấm sẽ thúc đẩy vi khuẩn listeria monocytogenes, salmonella và Ecoli phát triển nhanh.

Tủ lạnh cũng có thể làm đông các thực phẩm không đáng bị đông, gồm rau diếp, quả mọng, thảo mộc, sản phẩm từ sữa và chất lỏng, khiến chúng nhanh hỏng hơn sau khi rã đông. Nhồi nhét quá nhiều thức ăn, dù là rau xà lách đông cứng hay thức ăn thừa giữ ở 7 độ C, cũng có thể phá hủy thực phẩm và gây lãng phí tiền bạc.

Darin Detwiler cho biết có nhiều dấu hiệu cảnh báo tủ lạnh đang làm việc quá sức. Băng hoặc tuyết tích tụ quanh thực phẩm và lỗ thông khí là một trong số đó.

Máy nén chạy liên tục phát ra tiếng "thở khò khè" và hơi nước hoặc giọt sương ngưng tụ xuất hiện, đồng thời mùi mốc hoặc bất thường phát sinh ở một số vị trí.

Những tín hiệu này cho thấy không khí lạnh không lưu thông đúng cách và thực phẩm đang nằm trong các điểm nóng, tăng nguy cơ vi khuẩn phát triển và làm hỏng đồ ăn.

Giáo sư Keith R. Schneider, ngành An toàn thực phẩm tại Đại học Florida, cho biết nhiệt kế tủ lạnh là công cụ quan trọng để theo dõi nhiệt độ thực phẩm. Hầu hết tủ lạnh chỉ có một nhiệt kế hiển thị ở một vị trí, vì vậy Schneider khuyên nên đặt thêm nhiệt kế ở nhiều vị trí để phát hiện các điểm nóng, đảm bảo thực phẩm được làm lạnh đều.

Vị trí lưu trữ thực phẩm cũng ảnh hưởng đến chất lượng. Sữa, trứng và các thực phẩm sẵn sàng ăn nên đặt ở kệ giữa, nơi nhiệt độ ổn định, thay vì cửa hoặc các góc phía sau dễ nóng hoặc lạnh. Sắp xếp hợp lý giúp hạn chế vi khuẩn phát triển, bảo quản thực phẩm lâu hơn và giảm lãng phí.

