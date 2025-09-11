Sai lầm làm hỏng chảo chống dính

Các chuyên gia cho biết sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và chất tẩy rửa mạnh trong máy rửa chén có thể làm hỏng lớp phủ chống dính.

"Dù được dán nhãn an toàn với máy rửa chén, chảo vẫn phải tiếp xúc với điều kiện khiến lớp chống dính xuống cấp nhanh hơn so với rửa tay," Bernard Janssen, chuyên gia của các thương hiệu cao cấp tại Mỹ, cho biết.

Ông nói thêm, sự xuống cấp này khó nhận ra ngay, nhưng theo thời gian, thức ăn sẽ bám dính, khiến chảo khó sử dụng và vệ sinh.

Khi lớp phủ bị tổn hại, chảo có thể nóng không đều, thậm chí bong tróc, ảnh hưởng đến chất lượng cũng như an toàn thực phẩm. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc cần thay mới.

Cách vệ sinh chảo chống dính đúng cách:

Đọc kỹ khuyến nghị đi kèm sản phẩm. Dù một số hãng quảng cáo chảo có thể rửa bằng máy, Janssen vẫn khuyên chỉ nên rửa tay. "Tất cả lớp phủ chống dính đều bền hơn khi được xử lý nhẹ nhàng", ông nói.

Ông khuyên tránh lửa quá lớn, để chảo nguội bớt rồi mới rửa bằng nước ấm, xà phòng dịu nhẹ và miếng bọt biển mềm.

Trong trường hợp chảo bám bẩn, Daniel Winer, đồng sáng lập kiêm CEO của Hexclad, công ty chuyên sản xuất đồ dùng nhà bếp ở Mỹ, gợi ý dùng hỗn hợp baking soda và nước.

Nếu chưa sạch, có thể ngâm chảo trong nước xà phòng ấm 10-15 phút rồi rửa bằng bọt biển mềm. Ông khuyến cáo tránh dùng miếng cọ kim loại hoặc chất tẩy mạnh vì dễ làm hỏng bề mặt.

Ảnh minh họa: Spruce

Chọn mua chảo chống dính phù hợp

Janssen cho rằng không phải loại chảo nào cũng giống nhau. Thị trường có nhiều lựa chọn, từ gốm không chứa PFAS đến chống dính truyền thống, gốm granitium hoặc thép không gỉ.

Winer khuyên nên cân nhắc chảo kết hợp thép không gỉ với lớp phủ chống dính gốm, vừa bền vừa linh hoạt, thậm chí có khả năng "tái tạo" lớp chống dính nhờ chất béo tự nhiên trong thực phẩm.

Người tiêu dùng cũng cần chú ý đến thành phần, bởi một số sản phẩm có thể chứa "hóa chất vĩnh cửu" (PFAS) hoặc các hợp chất như PTFE, nhôm, crom, mangan, niken.

"Chỉ cần dành thời gian tìm hiểu, bạn có thể chọn được bộ dụng cụ nấu chống dính phù hợp với nhu cầu và lối sống của mình," Janssen nói.

Nhật Minh (Theo Spruce)