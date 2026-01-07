Sai lầm khi pha cà phê khiến người đàn ông suy thận

Trung QuốcDuy trì lối sống kỷ luật, không rượu bia và chăm tập thể dục, người đàn ông ngoài 50 tuổi vẫn suy thận giai đoạn cuối do nhiễm độc tố ochratoxin từ thói quen uống cà phê ẩm mốc lâu ngày.

Bác sĩ Hung Yung-hsiang, chuyên gia thận học tại Bệnh viện Đa khoa Tam Quân, Đài Loan, chia sẻ ca bệnh hôm 4/1 như một lời cảnh tỉnh về an toàn vệ sinh thực phẩm. Bệnh nhân nhập viện cấp cứu sau khi bất ngờ ngất xỉu trong lúc chạy bộ buổi sáng. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số mức lọc cầu thận (eGFR) tụt xuống dưới 10, chức năng thận suy kiệt nghiêm trọng dù ông không có tiền sử tiểu đường, cao huyết áp hay bệnh gout.

Khai thác bệnh sử, bác sĩ phát hiện người bệnh có thói quen mua cà phê hạt số lượng lớn vào các đợt giảm giá để tiết kiệm chi phí. Ông bảo quản những túi hạt này trong tủ bếp suốt thời gian dài, thậm chí vẫn tiếp tục xay uống khi hạt đã ngả màu và xuất hiện nấm mốc. Bệnh nhân lầm tưởng việc dùng nước sôi 100 độ C để pha chế sẽ tiêu diệt mọi vi khuẩn và nấm mốc gây hại.

Ảnh minh họa: PNG Tree

Tuy nhiên, bác sĩ Hung khẳng định nhiệt độ sôi của nước hoàn toàn bất lực trước ochratoxin. Độc tố nấm mốc này có cấu trúc bền vững, chỉ bị phân hủy khi nhiệt độ vượt quá 280 độ C. Việc tiêu thụ cà phê nhiễm nấm trong thời gian dài khiến cơ thể bệnh nhân tích tụ lượng lớn độc tố, âm thầm phá hủy chức năng thận mà ông không hề hay biết. Trước khi đột quỵ, cơ thể ông đã phát tín hiệu cảnh báo qua các triệu chứng như nước tiểu nhiều bọt lâu tan, sưng phù mắt cá chân nhưng ông chủ quan bỏ qua vì nghĩ do tập luyện quá sức.

Chuyên gia thận học ví ochratoxin như "quả bom hẹn giờ" với sức khỏe. Khác với các độc tố gây ngộ độc tiêu hóa cấp tính thường đào thải sau vài ngày, ochratoxin bám trụ dai dẳng trong cơ thể với thời gian bán thải lên tới 35-50 ngày. Chúng tấn công trực diện vào thận theo ba cơ chế: kích hoạt phản ứng viêm gây hoại tử tế bào, làm tê liệt quá trình chuyển hóa của ống thận và gây xơ hóa mô thận mãn tính.

Bác sĩ Hung so sánh việc nạp ochratoxin vào người giống như đổ xi măng vào máy lọc nước, khiến màng lọc cầu thận tắc nghẽn và hư hại vĩnh viễn không thể phục hồi. Ông khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiêu thụ thực phẩm có dấu hiệu nấm mốc, đặc biệt trong môi trường nóng ẩm (trên 25 độ C, độ ẩm trên 18,5%) vốn là điều kiện lý tưởng cho nấm mốc phát triển.

"Việc tiếc rẻ thực phẩm hỏng không chỉ không tiết kiệm mà còn đánh đổi bằng sức khỏe của cả phần đời còn lại", bác sĩ nói.

Bình Minh (Theo ET Today)