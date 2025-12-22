Sai lầm khi nhận lời làm cho sếp cũ mà không hỏi mức lương

Nhận lương xong tôi hỏi thì sếp bảo công ty mới hoạt động, không trả cao hơn được, dù công việc không hề ít hơn chỗ cũ.

Tôi là mẹ đơn thân, 40 tuổi. Trước kia tôi làm cho công ty với mức lương tương đối và ổn định trong 7 năm. Đầu năm nay công ty kinh doanh khó khăn, nhân sự biến động, các sếp cũ ra mở công ty riêng. Vừa rồi sếp cũ gọi tôi về làm kế toán. Tôi cũng hào hứng nghỉ, về làm cho sếp cũ.

Có một vấn đề, trước đó tôi lại không hỏi sếp về mức lương sẽ nhận được là bao nhiêu. Tôi cứ nghĩ sẽ nhận được lương ít nhất bằng với công ty cũ, vì các sếp đều biết mức lương của tôi. Qua đây tôi lại nhận được mức lương thấp hơn mấy triệu đồng với lý do công ty mới hoạt động, không trả mức lương cao hơn được, dù công việc không hề ít hơn chỗ cũ, lại phải xây dựng mọi thứ từ đầu.

Thời gian đầu tôi cảm thấy hụt hẫng và tức giận. Giờ tôi làm ở đây được 5 tháng, công ty có xu hướng sẽ phát triển trong tương lai và mở rộng hơn nữa.

Vừa rồi đầu tháng tôi tham gia phỏng vấn một công ty và thương lượng mức lương cao hơn hiện tại và cao hơn mức lương công ty cũ trước đó 20%. Nhưng công ty này lại không có mặt hàng chủ đạo, chỉ có các mặt hàng theo thị hiếu khách hàng và chủ yếu qua sàn thương mại. Tôi sợ công ty mới xin hoạt động không ổn định lâu dài được, dù công ty đã hoạt động được 5 năm. Sợ khi đó mình lại lớn tuổi và bắt đầu hành trình xin việc sẽ gặp nhiều khó khăn, không tìm được công việc tốt. Vì việc này, tôi đau đầu suy nghĩ và mệt mỏi.

Với mức lương hiện tại, cuộc sống của tôi gặp chút khó khăn, nhưng chỗ người quen nên chúng tôi làm việc cũng thoải mái và hiểu nhau khi làm, công việc giải quyết cũng dàng hơn. Rất mong nhận được lời khuyên của các bạn để tôi có những cái nhìn sáng suốt hơn.

Quỳnh Tâm