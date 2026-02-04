Sai lầm khi dọn dẹp 'mời' chuột và côn trùng vào nhà

Tích trữ thùng carton, để củi sát tường hay bảo quản thực phẩm sai cách là những sai lầm khiến ngôi nhà của bạn thành nơi trú ẩn của sinh vật gây hại.

Theo ông Chris Townsend, quản lý tiếp thị tại công ty vận chuyển Three Movers (Anh), nhiều gia đình thường vô tình tạo ra môi trường lý tưởng cho chuột và côn trùng, đặc biệt là trong quá trình dọn dẹp hoặc chuyển nơi ở.

Thùng bìa carton, thùng xốp: "Khách sạn" ấm áp của chuột

Nhiều người có thói quen dùng thùng giấy để đựng đồ đạc trên gác mái hoặc trong kho. Tuy nhiên, cấu trúc gợn sóng của bìa carton có khả năng giữ nhiệt rất tốt, biến chúng thành nơi trú ẩn đặc biệt hấp dẫn đối với chuột khi nhiệt độ giảm sâu. Tương tự, thùng xốp cũng là "phòng ngủ" lý tưởng cho chuột.

"Chúng tôi chứng kiến tình trạng này liên tục trong các lần hỗ trợ khách hàng chuyển nhà. Nhiều gia đình cất đồ trong thùng giấy, chỉ vài tháng sau mở ra, họ kinh hãi khi thấy đồ đạc bị cắn nát làm tổ, phân chuột vương vãi khắp nơi", ông Townsend chia sẻ.

Thức ăn cho thú cưng

Bảo quản thức ăn cho vật nuôi trong kho, gara là một "lời mời" hấp dẫn đối với loài gặm nhấm. Với hàm lượng chất béo và protein cao, những loại hạt này là nguồn dinh dưỡng dồi dào giúp chúng duy trì năng lượng để sinh sản nhanh chóng.

Thực tế, chỉ một bao thức ăn khoảng 5 kg là đủ nuôi sống cả một gia đình chuột trong nhiều tuần. Vì vậy, nếu chỉ được đựng trong những túi nhựa mỏng, chuột có thể dễ dàng cắn thủng bao.

Tủ khăn và ga trải giường

Những món đồ vải để lâu không sử dụng (quá một mùa) là mục tiêu hàng đầu của chuột và bướm đêm. Chuột thường tìm đến sự riêng tư ở các tủ đồ để làm tổ, trong khi bướm đêm sẽ đẻ trứng trực tiếp vào các sợi vải, gây hư hỏng đồ đạc.

Chuyên gia Chris khuyên bất cứ thứ gì làm bằng vải nếu để lâu không dùng đến đều cần được kiểm tra định kỳ hoặc bảo quản trong hộp kín.

Đống củi sát tường nhà

Chất củi sát tường ngoài nhà thực chất là đang tạo ra một "con đường cao tốc" cho mối.

Chúng sẽ làm tổ trong đống củi trước khi len lỏi qua các vết nứt trên tường hoặc sàn nhà để tấn công cấu trúc gỗ của ngôi nhà. Để đảm bảo an toàn, các gia đình nên đặt đống củi cách xa nhà ít nhất 6 mét.

Trái cây quá hạn trong bếp

Một quả chuối hoặc cam bị lãng quên trong bát trái cây sẽ nhanh chóng phân hủy.

Quá trình này phát ra tín hiệu hóa học hoạt động như một hệ thống dẫn đường, thu hút ruồi, muỗi mắt và kiến từ khoảng cách xa hàng trăm mét tìm đến căn bếp của bạn.

