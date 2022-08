Hiện trường giả vạch tội 'bác sĩ tử thần'

MỹTruyền thông gọi Jeffrey MacDonald là 'bác sĩ tử thần' sau khi anh ta bị kết tội sát hại cả gia đình, gây ra một trong những vụ giết người khét tiếng nhất lịch sử đất nước.

3h30 ngày 17/2/1970, Jeffrey MacDonald gọi cho cảnh sát, trình báo nhà bị một nhóm thanh niên hippy kiểu giáo phái Charles Manson xông vào, sát hại vợ và hai con gái.

Đến ngôi nhà ở Fort Bragg, North Carolina, cảnh sát thấy Jeffrey bê bết máu nằm cạnh thi thể vợ Colette Stevenson đang mang thai.

Colette bị đâm nhiều nhát bằng dao và dùi đục băng, hai cánh tay bị gãy. Hai bé gái Kimberley, 5 tuổi và Kristen, 2 tuổi, bị sát hại dã man.

Jeffrey, 26 tuổi, là bác sĩ và lính Mũ nồi xanh, nói vừa trở về sau ca trực 24 tiếng tại bệnh viện Hamlet gần nhà. Theo lời khai, khi đang ngủ trên sofa, anh ta bị một nhóm hippy tấn công, gồm ba nam một nữ, người phụ nữ duy nhất đội mũ và hô vang "Giết những con lợn". Từ "Lợn" được vẽ nguệch ngoạc bằng máu trên tấm ván đầu giường, mô phỏng vụ giết người do Charles Manson thực hiện một năm trước đó.

Jeffrey cho biết bị đánh bất tỉnh. Khi tỉnh lại, anh ta phát hiện vợ con đã chết. Những kẻ tấn công đột nhập từ cửa sau không khóa.

Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: AP

Jeffrey tốt nghiệp Đại học Princeton và học thêm trường Y của Đại học Northwestern. Sau đó, Jeffrey gia nhập quân đội và tình nguyện trở thành lính Mũ nồi xanh, lực lượng đặc biệt của Lục quân Mỹ, với vai trò bác sĩ. Gia đình họ chuyển đến sống ở Fort Bragg năm 1969. Collette mang thai lần thứ ba, nhưng đứa trẻ chưa kịp chào đời thì tai họa ập đến.

Khi Jeffrey được đưa đến Trung tâm Y tế Quân đội Womack, các nhân viên y tế phát hiện những vết thương của anh ta ít nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì vợ con phải hứng chịu. Jeffrey bị những vết cắt, bầm tím và trầy xước ở mặt và ngực, không có vết thương nào đe dọa đến tính mạng hoặc cần phải khâu.

Jeffrey nhận một vết đâm duy nhất giữa hai xương sườn bên phải, được bác sĩ phẫu thuật mô tả là một vết rạch "nhỏ, sắc, gọn" sâu khoảng 1,5 cm, khiến phổi bị xẹp một phần. Jeffrey được xuất viện sau 9 ngày.

Sau khi nghe mô tả của Jeffrey về những kẻ tấn công, cảnh sát tổ chức tìm kiếm xung quanh Fort Bragg nhiều giờ đồng hồ nhưng không có kết quả. Các cuộc điều tra sâu hơn cho thấy không có bằng chứng về "băng nhóm hippy" theo lời khai của Jeffrey.

Ngay sáng 17/2, các điều tra viên tìm thấy hung khí là con dao làm bếp, dùi đục băng và một khúc gỗ lớn dính máu trong khu vườn sau nhà nạn nhân. Tuy nhiên, hung khí bị xóa sạch dấu vân tay. Jeffrey nói chưa từng nhìn thấy những món đồ này trước đây.

Các cuộc kiểm tra pháp y cũng có một số phát hiện mâu thuẫn với câu chuyện của Jeffrey. Những sợi vải từ áo ngủ của Jeffrey được tìm thấy bên dưới thi thể Collette và trong phòng ngủ của hai bé gái. Ngoài ra, mặc dù được huấn luyện chiến đấu tay không, căn phòng nơi Jeffrey được cho là đã chiến đấu để giành giật mạng sống với những kẻ tấn công cho thấy rất ít dấu hiệu vật lộn.

Cảnh sát không tìm thấy máu hoặc dấu vân tay trên cả hai chiếc điện thoại Jeffrey nói đã sử dụng để cầu cứu sau khi kiểm tra tình trạng của vợ con. Một găng tay phẫu thuật dính máu cũng được tìm thấy dưới đầu giường nơi có chữ "Lợn" viết bằng máu của Colette, chiếc găng tay này có thành phần giống hệt vật dụng y tế mà Jeffrey luôn giữ trong bếp.

Hàng xóm cho biết không nghe thấy âm thanh đánh nhau hoặc đổ vỡ từ gia đình Jeffrey, nhưng nghe thấy Colette hét lên giận dữ. Cô gái 16 tuổi ở nhà hàng xóm thỉnh thoảng trông trẻ cho gia đình Jeffrey nói với cảnh sát rằng, hai vợ chồng có vẻ thờ ơ lạnh nhạt với nhau trong một tháng trước án mạng.

Dù trời mưa vào đêm 16, rạng sáng 17/2 và Jeffrey mô tả đôi giày của kẻ đột nhập "ướt sũng", "nước mưa nhỏ giọt". Dấu chân duy nhất quan sát được tại hiện trường là một dấu chân trần dính máu ở phòng ngủ của Kristen, dẫn từ giường của đứa trẻ theo hướng cửa ra vào.

Bản thân Jeffrey có rất ít bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố về băng nhóm giết người. Anh ta từ chối thực hiện bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối dẫu trước đó đã đồng ý.

Từ các bằng chứng tại hiện trường, cảnh sát suy đoán vợ chồng đã cãi vã hoặc đánh nhau trong phòng ngủ chính vì chuyện ngoại tình của Jeffrey. Colette có thể đã dùng lược đánh vào trán Jeffrey, sau đó bị đánh trả bằng khúc gỗ.

Lúc đó, Kimberley bước vào vì nghe thấy tiếng động và bị đập vào đầu, có thể do tai nạn. Tin rằng Colette đã chết, Jeffrey quyết định bịt đầu mối với Kimberley đang bị thương nặng và Kriten đang ngủ.

Các điều tra viên đưa ra giả thuyết rằng Jeffrey đã cố gắng che đậy tội ác, sử dụng các bài báo về vụ giết người của giáo phái Charles Manson mới đọc trên tạp chí Esquire, được tìm thấy trong phòng khách. Anh ta đeo găng tay phẫu thuật từ tủ bếp, dùng máu của Colette để viết chữ "Lợn" trên đầu giường, vứt hung khí ra vườn sau khi lau sạch dấu vân tay. Cuối cùng, Jeffrey lấy một con dao mổ, tự đâm vào ngực trong phòng tắm. Máu của anh ta được tìm thấy chủ yếu ở phía trước tủ bếp đựng găng tay và bên phải bồn rửa trong phòng tắm ở hành lang. Sau đó, Jeffrey gọi 911 trước khi nằm xuống cạnh thi thể Colette.

Ngày 1/5/1970, Jeffrey bị buộc tội giết người.

Jeffrey MacDonald bị còng tay vì tình nghi giết vợ con. Ảnh: AP

Tại phiên tòa đầu tiên, luật sư của Jeffrey cáo buộc bên pháp y đã tiêu hủy nhiều bằng chứng quan trọng chứng minh câu chuyện của thân chủ, cảnh sát cũng sai sót và thiếu chuyên nghiệp khi điều tra hiện trường. Luật sư đưa ra một nghi phạm nghiện ma túy tên Helena Stoeckley, phù hợp với mô tả của Jeffrey về một phụ nữ tóc vàng ở hiện trường và được một nhân chứng nhìn thấy vào đêm xảy ra án mạng cùng vài thanh niên khác.

Helena nói không nhớ đã ở đâu vào đêm án mạng. Một nhân chứng cho biết từng nghe cô nói không kết hôn với bạn trai cho đến khi họ giết ai đó. Helena và bạn trai đều bị thẩm vấn, nhưng cả hai không bao giờ bị đưa ra xét xử.

Cuối cùng, cáo buộc chống lại Jeffrey được bãi bỏ vào tháng 10/1970, lý do là không đủ bằng chứng.

Tháng 12/1970, sau khi giải ngũ, Jeffrey chuyển đến California làm bác sĩ kiêm giảng viên trường y. Anh ta nhận được nhiều sự ủng hộ sau khi được bác bỏ cáo buộc giết người, dần trở nên nổi tiếng, xuất hiện trên truyền hình và tạp chí.

Jeffrey sống trong một căn hộ chung cư ở Huntington Beach trị giá 350.000 USD, có nhiều cuộc tình. Trước đó, tại phiên tòa, Jeffrey thừa nhận không chung thủy hai lần, nhưng khẳng định Colette không hay biết gì.

Tuy nhiên, ông Alfred Kassab, bố dượng của Collette, ngày càng nghi ngờ Jeffrey dù ban đầu rất ủng hộ anh ta, thậm chí cùng vợ ra tòa làm chứng giúp Jeffrey. Anh ta liên tục lấy cớ để từ chối cung cấp cho ông bản sao phiên điều trần dài 2.000 trang, nhằm ngăn cản ông tìm kiếm kẻ sát nhân.

Alfred bắt đầu tự điều tra, thu được bản ghi cuộc thẩm vấn Jeffrey của cảnh sát và đi thăm lại hiện trường vụ án ban đầu. Nhờ trợ giúp của các điều tra viên, Alfred tin chắc Jeffrey đã sát hại Collette và hai con gái. Ông gửi 500 bản sao bức thư dài 11 trang yêu cầu điều tra lại vụ án đến tận tay các thành viên Quốc hội.

Sau cuộc tranh cãi pháp lý kéo dài, Jeffrey bị đưa ra xét xử lần thứ hai vào 16/7/1979.

Ngày 29/8/1979, Jeffrey bị tuyên ba án tù chung thân với một tội danh giết người cấp độ một và hai tội danh giết người cấp độ hai. Vụ án của Jeffrey là một trong những vụ giết người kiện tụng nhiều nhất lịch sử tội phạm Mỹ.

Ảnh Jeffrey MacDonald huấn luyện trong quân đội vào 1970 (trái) và ảnh chụp trong tù năm 2007. Ảnh: The Ledger

Trước khi bị kết án, Jeffrey vẫn tin chắc sẽ được tuyên vô tội nên đã mời tác giả Joe McGinniss viết một cuốn sách về vụ án của mình. Kết quả, cuốn sách Fatal Invasion miêu tả Jeffrey như một kẻ giết người lạnh lùng, toan tính và không ăn năn về tội ác.

Năm 1998, Jeffrey lại tuyên bố vô tội trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair. "Tôi là người tử tế. Tôi cảm thấy tội lỗi khi không thể bảo vệ gia đình mình. Họ đã chết. Tôi thì không... Tôi không có quyền lựa chọn kẻ tấn công mình...", ông ta nói.

Hơn bốn thập kỷ trôi qua kể từ ngày tuyên án, đến nay Jeffrey vẫn tự nhận vô tội, nhiều lần nộp đơn kháng cáo nhưng bất thành.

Cũng có những người ủng hộ Jeffrey. Nhà làm phim Errol Morris đã vận động để trả tự do cho Jeffrey vào 2012. Trả lời CBS, Morris nói tin Jeffrey vô tội vì chưa ai cho anh ta thấy bất kỳ lý lẽ thuyết phục nào về tội lỗi của Jeffrey.

Morris còn viết một cuốn sách tên A Wilderness of Error, đưa ra tất cả bằng chứng tin rằng sẽ giải thoát cho Jeffrey.

Tuy nhiên, năm ngoái, The Fayetteville Observer đưa tin Jeffrey đã từ bỏ nỗ lực đòi trả tự do. Hồ sơ liên bang không cho biết lý do người đàn ông 78 tuổi hủy bỏ yêu cầu được thả.

Tuệ Anh (Sun, CNN, Mamamia)