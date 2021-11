Sai lầm khi bán đất quê để mua chung cư thành phố

Mỗi khi về quê, ba mẹ lại nhắc về mảnh đất ngày xưa tôi bán giờ đã có giá 3 tỷ đồng do cơn sốt đất làm homestay nghĩ dưỡng.

Cuộc sống thuê nhà trọ sau 10 năm ở Sài thành khiến những người làm văn phòng như tôi mơ ước có căn nhà của riêng mình. Tôi nghĩ mua chung cư cũng được, miễn là của mình để được tự do, vợ chồng con cái có chỗ an cư lạc nghiệp, không phải nay ở chỗ này mai ở chỗ khác. Với ti tỉ lý do đó mà tôi đã bán mảnh đất ở quê Tây Nguyên với giá 400 triệu đồng, gom với tiền để dành được 400 triệu đồng nữa để mua trả góp căn chung cư hạng bình dân giá 1,2 tỷ đồng năm 2017 ở TP HCM. Số tiền vay đó giờ chúng tôi chưa trả xong.

Bố mẹ trách tôi ngày xưa cứ ham mua chung cư rồi giờ còn lo trả nợ ngân hàng; chung cư có lên giá thì giờ cũng tầm 1,6 tỷ đồng. Thực tâm tôi cũng tiếc nhưng nếu biết trước sự việc thì ai cũng giàu hết rồi. Giờ tôi đau đầu vì mỗi lần về quê ba mẹ lại nói chuyện mảnh đất và tiếc cho tôi. Tôi đã sai, không biết tính toán như ba mẹ nói có phải không? Xin các bạn cho lời khuyên, phải nói sao với ba mẹ khi về quê? Cảm ơn các bạn.

Nhật

