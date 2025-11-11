Sai lầm khi ăn cơm rang khiến người đàn ông suýt chết

Trung QuốcNgười đàn ông họ Yao ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, nhập viện trong tình trạng sốc nặng, suýt tử vong sau khi ăn món cơm rang tự làm bằng cơm nguội để trong tủ lạnh 2 ngày.

Thói quen dùng cơm nguội rang cơm suýt chút nữa đã cướp đi sinh mạng của ông Yao. Vì muốn tiện lợi nên người đàn ông này đã dùng phần cơm thừa cất trong tủ lạnh hai ngày để làm món cơm rang. Tuy nhiên, ngay sau khi ăn, ông bị đau bụng dữ dội và nôn, theo Guanghua Daily hôm 10/11.

Các bác sĩ tại Trung tâm Dịch vụ Y tế Cộng đồng Phố Nam Tinh lập tức kích hoạt "luồng ưu tiên" để chuyển ông đến Bệnh viện Nhân dân Số 1 Hàng Châu. Lúc đến bệnh viện, ông Yao trong tình trạng tái nhợt, khó thở và sốc nặng. Nhờ nỗ lực của đội ngũ y tế khoa chăm sóc đặc biệt, người đàn ông này sau đó thoát cửa tử.

Các chuyên gia tại bệnh viện chẩn đoán ông Yao mắc "hội chứng cơm rang" (fried rice syndrome). Đây là một bệnh ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng gây ra bởi vi khuẩn bacillus cereus (trực khuẩn dạng sáp). Bác sĩ giải thích vi khuẩn này thường được tìm thấy trong các thực phẩm giàu tinh bột như cơm và cơm rang. Đặc biệt, chúng sinh sôi nảy nở cực kỳ nhanh và tạo ra độc tố khi được bảo quản ở nhiệt độ phòng.

Điều nguy hiểm là ngay cả khi hâm nóng lại cũng không đủ để tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn này và độc tố của nó. Ăn phải thực phẩm bị nhiễm khuẩn có thể gây ra các phản ứng đường tiêu hóa dữ dội, trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến suy tạng và tử vong. Ngộ độc thực phẩm do bacillus cereus gây ra phổ biến hơn vào mùa hè và mùa thu. Cơm nguội, bánh mì và rượu gạo lên men (cơm rượu) đều là những thực phẩm có nguy cơ cao. Loại nhiễm khuẩn này thường không dễ bị phát hiện bằng vẻ ngoài hay mùi vị, khiến việc phòng ngừa càng khó khăn hơn.

Các chuyên gia cảnh báo không chỉ cơm nguội, một số loại thực phẩm khác cũng rất nguy hiểm nếu để qua đêm. Các loại rau lá xanh sau khi nấu, nếu để lâu hoặc bảo quản không đúng cách, dễ sinh ra lượng lớn nitrit. Một thí nghiệm cho thấy rau lá xanh xào xong để ở nhiệt độ phòng 25 độ C, chỉ sau 24 giờ, hàm lượng nitrit đã đạt mức có thể gây ngộ độc (trên 0,1gam/kg). Với người lớn, chỉ cần nạp 0,2 gam nitrit là có thể ngộ độc, thậm chí tử vong trong 2 giờ.

Tôm, cua và các loại hải sản khác cũng có thể mang nhiều vi khuẩn mà phương pháp nấu nướng thông thường khó mà diệt sạch. Nếu không ăn ngay, vi khuẩn sẽ sinh sôi nhanh chóng, tạo độc tố, gây khó chịu đường tiêu hóa, thậm chí tổn hại chức năng gan và thận.

Ngoài ra, mộc nhĩ và nấm khô, dù là trồng hay hái tự nhiên, nếu bị ngâm lâu ở nhiệt độ phòng, hoặc sau khi nấu chín để quá lâu, không chỉ sinh ra nitrosamine mà còn có thể tạo ra độc tố axit bongkrekic (từng gây nhiều vụ tử vong), nghiêm trọng có thể gây tử vong.

So với trứng luộc chín kỹ, nhiều người thích ăn trứng lòng đào. Tuy nhiên, loại trứng này thường diệt khuẩn không triệt để, có thể chứa vi khuẩn Salmonella và các vi khuẩn gây bệnh khác. Để lâu càng dễ sinh sôi vi khuẩn, ăn vào sẽ gây hại cho sức khỏe đường ruột.

