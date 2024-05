Sai lầm 'đốt ví' khi đi siêu thị

Chúng ta không thể chống lại lạm phát nhưng có thể cắt giảm chi tiêu bằng cách thực hiện một số thay đổi trong cách mua sắm để tiết kiệm hơn.

Dưới đây là những sai lầm mà các chuyên gia tài chính chỉ ra giúp bạn chi tiêu thông minh hơn.

Không biết hiện tại bạn chi bao nhiêu cho thực phẩm

Chuyên gia quản lý ngân sách gia đình Rob Bertman, làm việc tại công ty dịch vụ ngân sách gia đình Buckingham (Mỹ) cho rằng muốn giảm chi phí thực phẩm, bước đầu phải tìm hiểu xem bạn hiện đang chi bao nhiêu.

''Đôi khi chúng ta xác định sẽ dành một khoản khoảng bao nhiêu đó để mua sắm, nhưng khó thực hiện vì không biết mình đang chi bao nhiêu'', ông nói.

Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là chi 400 USD mỗi tháng cho hàng tạp hóa và đoán thường chi 600 USD, trong khi thực tế bạn đang chi tới 1.000 USD thì ngân sách khó duy trì và cần một số thay đổi lớn hơn.

Khi bạn biết mình hiện đang chi bao nhiêu (bằng cách giữ lại biên lai các lần đi mua sắm) hãy nghĩ cách để giảm số tiền đó.

Thay vì cố cắt giảm mạnh mẽ tất cả chi tiêu cùng một lúc, Bertman khuyên nên thực hiện những thay đổi nhỏ, từ từ tăng lên, giống một người có mục tiêu ăn uống lành mạnh đạt được thành công lâu dài nhờ tập trung vào những điều chỉnh nhỏ ban đầu, thay vì đột nhiên áp dụng một chế độ ăn uống kiêng khem nghiêm ngặt.

Không lập kế hoạch ăn uống

Beth Moncel, người sáng lập công ty về tiết kiệm ngân sách Budget Bytes (Mỹ), cho rằng một trong những sai lầm phổ biến nhất khi mua hàng tạp hóa là không lập kế hoạch bữa ăn hoặc dự tính chính xác thứ bạn mua.

Đặc biệt, nhiều người mua thực phẩm nông sản họ muốn ăn nhưng lại không dùng đến. ''Nên lên lịch thời điểm bạn chuẩn bị và nấu món đó'', cô nói.

Bertman cũng là người rất tin tưởng vào việc lập kế hoạch bữa ăn, nhưng ông nhấn mạnh nên thực tế.

Bạn chuẩn bị sẵn một kế hoạch bữa ăn tuyệt vời cho cả tuần, nhưng đi làm về quá mệt không thể nấu, có thể lại đặt bữa ăn sẵn. ''Quan trọng là phải thực tế về thời gian và dự định của bạn'', Bertman nói.

Không kiểm tra tủ lạnh trước

Tiffany Doerr Guerzon, tác giả cuốn sách hướng dẫn cách chi tiêu tiết kiệm khi mua hàng tạp hóa ''Save Money on Groceries Without Losing Your Mind'' khuyên nên tự kiểm tra tủ lạnh, tủ đông và tủ đựng thức ăn trước khi đi mua sắm. Như vậy, bạn sẽ không mua trữ trong nhà ba lọ nước sốt đã dùng một nửa hoặc nhiều lọ khác ở nhà.

Một cách khác để giảm sự lãng phí là thử thách bản thân chỉ dùng những thực phẩm có sẵn trong nhà vài tháng một lần.

Bạn có thể sẽ cần mua những mặt hàng tươi sống như trứng và sữa, nhưng hầu hết mọi người đều ngạc nhiên về những gì họ có trong tủ đựng thức ăn, tủ lạnh và tủ đông.

Ảnh minh họa: Huffpost

Chọn thịt làm món trung tâm của bữa ăn

Nếu không muốn giảm tiêu thụ thịt vì lý do đạo đức hoặc sức khỏe, hãy làm điều đó vì ví tiền của bạn. Dù không từ bỏ thịt hoàn toàn, cả Moncel và Guerzon đều cho rằng cắt giảm thịt có thể giúp bạn tiết kiệm tiền.

Ví dụ, các loại protein có nguồn gốc thực vật như đậu lăng, đậu xanh và các loại đậu rẻ hơn thịt.

Chỉ mua sản phẩm tươi

Trái cây và rau quả rất ngon và tốt cho bạn, nhưng một số có thể bị hỏng nhanh. Với những mặt hàng nông sản dễ bị hỏng trước khi ăn, Moncel và Guerzon khuyên nên mua đông lạnh.

Đông lạnh làm thay đổi kết cấu của quả mọng nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng món khi kết hợp với sinh tố, đồ nướng hoặc sữa chua cho bữa sáng.

Bạn nên biết chính xác mình sẽ dùng thực phẩm tươi sống thế nào trước khi bị hỏng. Moncel khuyên ghi nhớ điều này khi lập kế hoạch cho bữa ăn và tập trung vào các loại rau đa năng có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau.

Mua những lọ gia vị nhỏ xíu đắt tiền

Guerzon khuyên nên mua nhiều gia vị khi nấu ăn thường xuyên. Các mặt hàng đựng thức ăn khác cần mua với số lượng lớn bao gồm các sản phẩm ngũ cốc như mì ống khô, yến mạch cán và gạo.

Với lấy món đồ đầu tiên nhìn thấy khi ngang tầm mắt trên kệ

Chỉ cần kiểm tra giá các mặt hàng trên và dưới tầm mắt có thể giúp bạn tiết kiệm tiền.

Bản chất con người và mong muốn mua nhanh khiến chúng ta dễ chọn những mặt hàng trong tầm mắt hơn. Các cửa hàng biết điều này nên cố tình đặt những thứ đắt tiền hơn ở đó.

Lần tới, khi bạn vào cửa hàng, hãy lưu ý nơi đặt sản phẩm. Bạn có thể phải đi lên hoặc xuống sâu hơn chọn sản phẩm để mua được giá tốt hơn.

Nhật Minh (Theo Huffpost)