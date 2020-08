Sai lầm của khách du lịch mùa dịch bệnh

Bruno Gomes, chủ công ty We Hate Tourism Tours chuyên làm tour ở Bồ Đào Nha, khuyến khách khách tip cho hướng dẫn viên nhưng nên đổi qua các đồ khác như áo phông, đồ lưu niệm mà công ty bán thay vì tiền mặt trao trực tiếp.

Vì thế du khách có thể chọn các kênh chuyển tiền nhanh như PayPal để chuyển tiền tip. Tốt hơn hết là hãy hỏi hướng dẫn viên của bạn liệu họ nhận tiền qua chuyển khoản có ổn không bởi cách này sẽ an toàn hơn cho tất cả.

Zuzana Kaniokova, quản lý của GetYorGuide, cho hay: "Với bất kỳ tour nào du khách cũng nên biết thêm về hướng dẫn viên và người tham gia tour cùng mình". Để các thành viên trong tour biết bạn tới từ đâu, đã đi du lịch bao lâu và mong chờ điều gì. Không chỉ giúp mọi người biết nhau mà còn giúp hướng dẫn viên dễ quản lý khách cũng như giúp tất cả cùng đi tour an toàn hơn".

Đưa điện thoại nhờ người lạ chụp hình

Khi du lịch điểm đến mới du khách thường chụp rất nhiều ảnh. Tuy nhiên, ở thời điểm dịch bệnh này không nên đưa điện thoại nhờ người lạ chụp hình. Stina Bang, một hướng dẫn viên ở Iceland, kể: "Chúng tôi thấy máy ảnh và điện thoại của khách cứ truyền qua lại khi họ chụp hình cho nhóm khác. Đưa đồ điện tử của mình cho người lạ là một hành vi rất nguy hiểm". Bây giờ du khách có lẽ nên dùng gậy selfie hoặc nhờ người quen đi cùng mình chụp hộ, tránh đưa người lạ.

Không mang theo tai nghe riêng và tải app trước khi đi tour

Các bảo tàng nghệ thuật, lâu đài hoặc những điểm du lịch nổi tiếng thường cung cấp tai nghe hướng dẫn cho du khách. Tuy nhiên đó là tai nghe mà nhiều người đã dùng sẽ không đảm bảo an toàn vệ sinh nên du khách hãy mang tai nghe riêng của mình, hoặc chọn các công ty tour có thiết kế app (ứng dụng di động) riêng để có thể nghe tư liệu hướng dẫn ngay trên thiết bị cá nhân.

LivTour đang xây dựng app riêng để tất cả khách đi tour của công ty đều có thể dùng tai nghe cá nhân để theo dõi. Bởi Audio guide (thiết bị thuyết minh bằng tai nghe) ngày càng phổ biến và quan trọng hơn khi mọi người cần thực hiện giãn cách xã hội.

Đi vệ sinh ở các điểm công cộng

Nhiều nhà hàng, quán bar, cửa hàng có quy định đóng WC của họ vì lý do an toàn vệ sinh cũng như đó là chỗ mà mọi người đụng chạm nhiều dẫn tới nguy cơ lây truyền virus. Các nhà vệ sinh ở nơi công cộng hay điểm có nhiều người dùng, dù sạch sẽ nhưng vẫn nên tránh sử dụng. Nhà ở, phòng khách sạn, hostel là các không gian ít người dùng nhà vệ sinh hơn và được lau dọn thường xuyên hơn so với các điểm tham quan. Vì thế du khách hãy hạn chế đi vệ sinh tại các điểm công cộng, thay vào đó dùng tại nhà và phòng khách sạn của mình.

Không cảm thông với hướng dẫn viên khi quy định thay đổi

Angelo Carotenuto, chủ công ty LivTour chuyên tổ chức tour Italy, Paris, Barcelona chia sẻ rằng quy định ở các nơi hiện nay thường xuyên thay đổi. Chỉ trong vòng 24 giờ mà bảo tàng Accademia ở Florence, Italy thay đổi chính sách từ cho phép nhóm khách 2 người vào tham quan lên nhóm khách 6 người. Vì thế các bên làm tour và hướng dẫn mong du khách đi du lịch thời gian này hãy có chút thông cảm và thích ứng nhanh với những thay đổi ở điểm đến.

Franco Assorgi, hướng dẫn viên của The Tour Guy, làm việc ở Italy đã hơn 30 năm nay hiện đang dẫn khách ở các điểm tại Rome như Vatican City hay đấu trường Colosseum cho biết: Trước đây các đám đông du khách sẽ được tự do di chuyển trong điểm tham quan không cần giới hạn thời gian, nhưng hiện Assorgi chỉ được phép đưa khách đi tour ở Colosseum trong vòng 40 phút. Assorgi phải dùng máy tính bảng để lưu trữ hình ảnh, thông tin về địa điểm để giới thiệu cho khách lúc hết thời gian. Điểm tích cực đi tour lúc này là không có quá đông du khách xung quanh.

