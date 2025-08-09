Sai lầm có thể trả giá mạng sống khi máy bay hạ cánh khẩn cấp

Khi chuyến bay gặp sự cố như thay đổi áp suất cabin, gió mạnh hay hạ cánh khẩn cấp, nhiều người mắc sai lầm dễ khiến mình và người khác gặp nguy hiểm: Cố mang theo hành lý.

Tuần trước, một video cảnh sơ tán khẩn cấp trên chuyến bay của American Airlines hạ cánh tại Denver (Mỹ) sau sự cố bánh xe lan truyền mạnh mẽ trên Internet.

Video cho thấy nhiều hành khách mang theo hành lý khi thoát ra ngoài theo máng trượt thoát hiểm. Hình ảnh này khiến các chuyên gia về an toàn hàng không đặt câu hỏi: Tại sao mọi người không bỏ lại hành lý như đã được khuyến cáo, nhắc nhở từ trước?

Valerie Fraser, tiếp viên của hãng hàng không JetBlue Mỹ, nói khi gặp tình huống khẩn cấp mỗi giây đều quý giá, đặc biệt nếu cabin có khói. "Chỉ cần chậm 5 giây để lấy một chiếc túi cũng có thể tước đi cơ hội sống sót của người phía sau bạn", Fraser nói.

Theo cô, nhiều trường hợp thương vong xảy ra không phải vì máy bay cháy nổ mà do việc sơ tán bị chậm trễ.

"Chúng tôi luôn nhấn mạnh trong phần hướng dẫn an toàn rằng: trong trường hợp khẩn cấp, hãy bỏ lại mọi thứ. Không phải ngẫu nhiên mà đó là quy định", Valerie nói.

Ảnh minh họa: Huffpost

Không chỉ làm chậm thời gian thoát hiểm, hành lý còn có thể gây hư hại cho thiết bị cứu hộ hoặc trở thành vật cản nguy hiểm. "Túi xách có thể làm rách cầu trượt, gây tắc nghẽn lối thoát, thậm chí khiến người khác vấp ngã", một tiếp viên nội địa có tên Andy L. chia sẻ.

Trong video ghi lại chuyến bay của American Airlines, một hành khách bế con nhỏ bằng một tay, tay kia xách hành lý. Anh này bị mất thăng bằng và ngã đè lên đứa trẻ, một tai nạn hoàn toàn có thể tránh được nếu anh để tay rảnh.

"Bạn có thể thấy việc lấy ví, điện thoại hay thuốc là quan trọng, nhưng không thứ gì trong số đó quý hơn mạng sống của bạn hoặc người khác", Fraser nhấn mạnh.

Bà cũng cho biết trong trường hợp cần thiết, nhân viên y tế sẽ có sẵn vật tư sơ cứu, còn hành lý thất lạc sẽ được hãng hàng không trả lại nếu tình hình cho phép.

Trường hợp ngoại lệ duy nhất là hành khách mang theo thú cưng, trong tình huống đó, nên đưa thú cưng ra ngoài cùng.

Theo Cora C., tiếp viên hàng không có 7 năm kinh nghiệm, các phi hành đoàn được đào tạo để sơ tán toàn bộ máy bay trong 90 giây hoặc ít hơn, ngay cả khi chỉ một nửa số cửa thoát hiểm hoạt động.

"Trong một số tình huống, như cháy cabin, toàn bộ máy bay có thể bị bao trùm bởi khói trong đúng 90 giây đó", Cora nói. Nếu hành khách không tuân thủ mệnh lệnh "bỏ lại mọi thứ" nhân viên phi hành đoàn không thể đảm bảo việc sơ tán an toàn.

Thực tế, nhiều cuộc sơ tán được thực hiện như một biện pháp phòng ngừa, chưa gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng. Tuy nhiên, rủi ro có thể leo thang rất nhanh nếu hành khách mất bình tĩnh hoặc hành động sai lầm.

"Điều tốt nhất bạn có thể làm là giữ bình tĩnh, làm theo chỉ dẫn của tiếp viên và di chuyển thật nhanh", Andy nói.

"Chúng tôi được đào tạo để bảo vệ bạn, nhưng bạn cũng phải hợp tác để tự bảo vệ chính mình".

Nhật Minh (Theo Huffpost)