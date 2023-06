Sai lầm chết người khi dốc ngược trẻ đuối nước

Hà NộiBệnh viện Nhi trung ương tiếp nhận 7 trẻ đuối nước tuần qua, trong đó duy nhất một em được sơ cứu đúng cách, số còn lại bị gia đình dốc ngược, khiến tính mạng nguy kịch.

Ngày 9/6, đại diện Bệnh viện Nhi trung ương, cho biết trong số trẻ đuối nước nhập viện, 3 em ngừng tim kéo dài và 4 trẻ suy hô hấp nguy kịch. Một em được sơ cứu ban đầu đúng cách, các trường hợp còn lại dù ngưng tim, ngưng thở, nhưng không được cấp cứu ngừng tim, thay vào đó người nhà bế dốc ngược chạy vòng quanh, làm chậm trễ cấp cứu.

Như bệnh nhi 20 tháng tuổi bị đuối nước, hôn mê, ngừng tim, gia đình vác ngược bé chạy vòng quanh bể nhưng không cải thiện. Em bé được đưa đến bệnh viện tỉnh với thời gian di chuyển trên 30 phút. Sau 15 phút hồi sức, trẻ có nhịp tim trở lại, được đặt nội khí quản và chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện, em vẫn trong tình trạng nặng, tiên lượng di chứng thần kinh nặng nề.

Tương tự, bé trai 6 tuổi bị đuối nước, người thân đưa lên bờ trong tình trạng hôn mê, tím tái, ngừng tim, ngừng thở. Trẻ được người nhà dốc ngược chạy quanh bể nhưng tình trạng không cải thiện, sau đó chuyển bệnh viện địa phương rồi lên tuyến trung ương.

Tại khoa Điều trị tích cực Nội khoa, bệnh nhi được áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực, phối hợp hạ thân nhiệt chủ động để bảo vệ não. Sau 4 ngày hôn mê, trẻ dần tỉnh, vẫn phải theo dõi lâu dài vì các di chứng thần kinh có thể xảy ra.

Bác sĩ Phan Hữu Phúc, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, nhận định sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ đuối nước rất quan trọng vì nguyên nhân gây tử vong là tổn thương não do thiếu oxy. Thời gian chịu đựng thiếu oxy của não tối đa khoảng 4-5 phút, nếu quá giới hạn này, sẽ dẫn đến tổn thương não không hồi phục, gây tử vong hoặc di chứng thần kinh.

"Do đó, khi thấy một trẻ bị đuối nước không tỉnh, không thở, ngừng tim thì cần phải hồi sức tim phổi (thổi ngạt, ép tim) ngay lập tức, vì đây là thời điểm vàng để cứu sống trẻ", bác sĩ Phúc nói.

Ông nói thêm trường hợp trẻ 6 tuổi ở trên, thời gian ngừng tim kéo dài, không được hồi sức tim phổi ngay, nhưng may mắn nơi trẻ gặp nạn gần kề cơ sở y tế. Một phần quan trọng quyết định thành công của ca bệnh này là em được cấp cứu ngừng tuần hoàn hiệu quả ở tuyến dưới.

Bên cạnh các biện pháp hồi sức thường quy, trẻ đuối nước được hạ thân nhiệt chủ động, nghĩa là dùng các thiết bị đưa thân nhiệt cơ thể giảm xuống 33-34 độ C trong một vài ngày để bảo vệ não, tránh não tổn thương nặng, giúp hồi phục.

"Tuy nhiên, chỉ định và hiệu quả của liệu pháp phụ thuộc vào thời gian trẻ ngừng tim cũng như có được hồi sức tim phổi kịp thời và đúng cách hay không", bác sĩ cho biết.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong thập kỷ vừa qua, đuối nước đã cướp đi sinh mạng của hơn 2,5 triệu người trên toàn cầu. Ước tính, mỗi năm có khoảng 236.000 người tử vong do đuối nước. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi. Tại Việt Nam, số liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho thấy có gần 2.000 trẻ dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước mỗi năm.

Thúy Quỳnh