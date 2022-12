Sài Gòn xuống 19 độ C trong ngày Giáng sinh

Không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc khiến nhiệt độ ở Sài Gòn sáng sớm còn 19 độ, các tỉnh Nam Bộ có nơi hơn 14 độ C.

Người lái xe máy luồn tay vào ống áo khoác khi dừng đèn đỏ, sáng 24/12. Ảnh: Đình Văn

Sáng 24/12, thời tiết TP HCM se lạnh, gió lùa khiến nhiều người phải mặc nhiều lớp áo, găng tay, quàng cổ khi đi trên đường. Khi đến các đoạn đèn đỏ, họ tranh thủ luồng bàn tay vào ống áo khoác, khoanh trước ngực để giữ ấm, giảm ê buốt. Nhiều người bán hàng rong, uống cà phê ven đường ngồi co ro nhưng tỏ ra hào hứng vì "trời lạnh đúng ngày Noel".

"Tôi thường dậy sớm để bán bánh mì nhưng hôm nay thấy lạnh buốt hơn mọi ngày rất nhiều", anh Sang, 39 tuổi, nói.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết nhiệt độ thấp nhất đo được tại TP HCM sáng nay là 19 độ C ở trạm Tân Sơn Nhất. Tại các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ giảm mạnh, trong đó tại Tà Lài (Đồng Nai) 14,5 độ C.

Bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó phòng Dự báo, Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, cho biết không khí lạnh sáng nay ở TP HCM giảm 1-2 độ so với nhiều đợt lạnh từ đầu tháng 12. "Năm nay trời lạnh đúng ngày Giáng sinh là hiếm vì những dịp trước thường nắng nóng", bà Lan nói. Theo chuyên gia, từ nay đến Tết Nguyên đán thành phố sẽ ghi nhận ít nhất 3 đợt lạnh, dự báo đợt tiếp theo vào ngày 29/12, nhiệt độ sẽ giảm mạnh hơn nữa.

Nhiệt độ chênh lệch lớn giữa sáng sớm và trưa (khoảng 12-13 độ C) nên người dân cần giữ ấm cơ thể khi ra đường, đặc biệt trẻ em, người lớn tuổi. Người lao động làm việc lâu ngoài trời dễ bị mệt mỏi, cần uống nhiều nước.

Người dân ngồi co ro trên vỉa hè khi trời se lạnh. Ảnh: Đình Văn

TP HCM từng lạnh 17 độ C vào cuối năm 2009. Những năm sau đó, nhiệt độ thấp nhất mỗi năm phổ biến mức 18 độ C vào đầu năm 2015, 2016... Nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận ở TP HCM là 16,4 độ C được ghi nhận vào ngày 25/12/1999 đo ở trạm Tân Sơn Hòa.

Đình Văn