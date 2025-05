Sài Gòn - trăm năm biến thiên trong tà áo

Sài Gòn - TP HCM mang tinh thần trẻ trung, hiện đại, nơi từng con đường, góc phố có thể là sàn diễn để giới trẻ tự do thể hiện phong cách cá nhân.

Năm 1953, trên con phố Pasteur - nơi sầm uất bậc nhất Sài Gòn khi ấy, một "phù thủy đường cong" xuất hiện: Nhà may Thiết Lập, một trong những nơi đặt nền móng và đưa áo dài vươn lên hàng thời trang cao cấp ở mảnh đất này. Qua lời kể của thế hệ trước, ông Nguyễn Văn Vinh, 58 tuổi, truyền nhân đời thứ ba của nhà may Thiết Lập, nhớ lại "Đàn bà, con gái thời ấy, thậm chí cả người buôn kẻ bán ở chợ Tân Định, Đa Kao, khi ra đường đều mặc áo dài. Ai nấy đều duyên dáng, thanh lịch".

Từ năm 1958, áo cổ thuyền do đạo diễn Thái Thúc Nha sáng tạo được ưa chuộng vì tôn phần cổ, bờ vai của người mặc, phù hợp thời tiết nhiệt đới. Ngoài ra, áo dài Raglan áp dụng từ kiểu ráp tay của đầm phương Tây được xem là một trong những chi tiết "tân thời", có sức ảnh hưởng đối với áo dài Việt hiện đại. Trong thập niên này, các nhà may Sài Gòn còn sáng tạo nên kiểu áo dài midi gồm ba mảnh - một thân sau và hai thân trước, có sự cách tân nhưng vẫn giữ nét cổ điển. Quần của áo dài cũng có nhiều biến tấu, may bằng hai lớp mỏng hoặc ứng dụng kiểu cắt vải xéo yểu điệu hơn.

Những năm 1950, thành phố có sự giao thoa giữa phong cách Á - Âu do ảnh hưởng của Pháp và một phần văn hóa Mỹ. Đàn ông công chức, trí thức chuộng những bộ vest may đo, kết hợp sơ mi dài tay cài măng séc (manchette), quần Dormeuil và giày da verni bóng, với mũ phớt, cà vạt bản nhỏ, đồng hồ dây da. Những người du học ở Pháp về thì đeo đồng hồ Oméga, bút máy Waterman hay Parker nắp vàng gài ở túi ngực áo. Còn người lao động diện áo bà ba nâu hoặc đen, quần lửng, nón lá - hình ảnh đậm chất Nam Bộ.

Sau ngày thống nhất đất nước 30/4/1975, Sài Gòn bước vào giai đoạn hậu chiến với những chuyển động sâu sắc. Thành phố hướng đến sự giản dị, tiết kiệm, phù hợp thời cuộc. Nhưng ngay trong sự tối giản ấy, phong cách riêng vẫn hình thành, phản ánh gu thẩm mỹ.

Những năm đầu thập niên 1980, phụ nữ ưu tiên trang phục tiện dụng. Áo bà ba may từ vải nội địa, quần lụa đen, sơ mi cotton với hoa văn nhỏ, đơn sắc là lựa chọn phổ biến. Giày dép cũng đơn giản hóa với sandals quai hậu hoặc dép tông, dép lốp làm từ cao su tái chế. Những chiếc áo dài dần trở nên vắng bóng, không còn được mặc hàng ngày mà trở thành trang phục chỉ xuất hiện trong một số dịp đặc biệt như lễ Tết hay đám cưới. Nhiều người tận dụng lại vải cũ để may áo dài mới.

Áo bà ba, sơ mi, quần lụa, dép nhựa là những món đồ phổ biến của người dân lao động trong những năm 1980 ở Sài Gòn. Ảnh: Saigoneer/Doi Kuro

Ở những gia đình khá giả, phụ nữ thường mặc sơ mi cổ sen, váy cổ điển và đeo đồng hồ, vòng cổ ngọc trai, đi cùng guốc gỗ sơn mài hay giày búp bê, tạo nét duyên dáng khi dạo phố. Từ năm 1984 trở đi, những cô dâu giàu có đã có thể chọn đầm cưới chữ A làm bằng lụa satin, bên cạnh áo dài truyền thống.

Với đàn ông, họ ưu tiên những trang phục tiện dụng như áo polo, sơ mi cộc tay bằng vải Tô Châu, quần tây ống suông kết hợp dép tổ ong - vật dụng kinh điển trong những năm tháng khó khăn. Những người làm công việc văn phòng thường diện sơ mi trắng và quần tây sẫm màu, hướng đến vẻ gọn gàng, lịch thiệp.

Bước sang thập niên 1990, nền kinh tế bắt đầu có sự khởi sắc, kéo theo sự trở lại của thời trang phương Tây cùng phong cách grunge và hip hop. Những bộ phim của Hong Kong, Đài Loan cũng ảnh hưởng đến lối ăn mặc của người dân với các kiểu sơ mi rộng, quần vải thụng, quần jeans cạp cao, váy hoa. Những món đồ second-hand từ chợ trời Sài Gòn trở thành "báu vật" của giới trẻ. Nào quần jeans mài rách, nào áo phông in hình ca sĩ, nhóm nhạc, sơ mi vải flannel oversized, áo khoác denim, sneakers trắng. Những tay chơi yêu phong cách bụi bặm thì diện áo khoác denim, đội mũ lưỡi trai. Tất cả phản ánh sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ văn hóa pop của thế giới.

Một nhóm thanh niên ở TP HCM chụm lại xem ảnh khi đang tập thể dục ở công viên năm 1995. Cách ăn vận của họ với sơ mi, quần vải thụng mang nét đặc trưng của số đông thời kỳ này. Ảnh: Geoffrey Hiller

Phụ nữ thời này bắt đầu có nhiều lựa chọn hơn trong cách ăn mặc. Các thiết kế may từ vải nhập khẩu dần xuất hiện ở các con phố trung tâm. Những người sành điệu có thể diện váy lụa satin, áo khoác len mỏng phối vòng ngọc trai. Giày gót cao, túi xách nhỏ nhắn cũng trở thành phụ kiện yêu thích. Ngành công nghiệp mỹ phẩm, làm đẹp quốc tế ùa vào, mang theo xu hướng môi thâm, lông mày lá liễu. Nhà thiết kế Liên Hương nhận xét: "Người dân nơi này rất nhạy cảm với thời trang, trình độ am hiểu cao, có sự chắt lọc trước làn sóng của thế giới".

Thập niên 1990 có thể xem là giai đoạn hình thành nền tảng quan trọng cho ngành thời trang Việt. Đây là thời điểm sản xuất, tiêu dùng và trình diễn thời trang bắt đầu có tiếng nói chung, đặt nền móng cho sự phát triển của các thương hiệu nội địa, các nhà thiết kế và người mẫu.

Nền kinh tế từ cuối những năm 1980 đã mở ra một chương mới cho lĩnh vực dệt may - vốn từng gắn với sản xuất nhỏ lẻ và thị trường nội địa - trở thành một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của quốc gia.



Những doanh nghiệp may mặc nhà nước như May Việt Tiến, May Nhà Bè, May Thắng Lợi giữ vai trò tiên phong trong giai đoạn này. Không chỉ đảm nhận sản xuất phục vụ nhu cầu trong nước, các công ty nhanh chóng chuyển mình để đáp ứng đơn hàng nước ngoài. Từ đầu thập niên 1990, họ bắt đầu ký kết các hợp đồng xuất khẩu lớn sang Nhật Bản, châu Âu và Mỹ, đánh dấu sự xuất hiện của hàng may mặc "Made in Vietnam" trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh vai trò kinh tế, các doanh nghiệp lớn này còn ảnh hưởng rõ rệt đến thói quen tiêu dùng, thúc đẩy người dân mua hàng may sẵn thay vì may đo như trước. Họ từng bước định hình phong cách ăn vận công sở cho tầng lớp trí thức và trung lưu thành thị. Những chiếc sơ mi trắng Việt Tiến, quần âu Nhà Bè, vest công sở may sẵn trở thành lựa chọn quen thuộc, có mặt tại các cửa hàng quốc doanh và siêu thị lớn.

Người đẹp Kim Khánh, "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My, diễn viên Diễm Hương (từ trái sang) chuộng phong cách hiện đại đậm chất phương Tây với crop top, quần jeans, váy cúp ngực, bodysuit, quần legging trong thập niên 1990. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một cái tên khác để lại dấu ấn sâu đậm với người tiêu dùng miền Nam là Thái Tuấn. Ra đời năm 1993, từ một xưởng dệt nhỏ chuyên sản xuất vải gấm và polyester cung cấp cho các tiệm may địa phương, công ty nhanh chóng trở thành thương hiệu được ưa chuộng trong phân khúc vải may áo dài, đồng phục học sinh, công sở dành cho nữ.

Thời điểm đó, trong khi các loại vải thông thường như cotton, kate có giá dưới 10.000 đồng một thước, gấm Thái Tuấn được xếp vào nhóm cao cấp với mức giá dao động từ 15.000 đến 40.000 đồng một thước.



Trong các dịp Tết, cưới hỏi hay sự kiện trọng đại, vải gấm Thái Tuấn thường được lựa chọn làm quà tặng hoặc để may trang phục, vừa thể hiện sự trang trọng, vừa mang giá trị truyền thống được cách tân.

Nhiều cá nhân thời kỳ này để lại đóng góp to lớn, tạo nền tảng cho thời trang trong nước phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu là Minh Hạnh, Sĩ Hoàng. Nhờ họ, khái niệm nhà thiết kế bắt đầu được biết đến ở Việt Nam, đi kèm các sản phẩm áo dài, trang phục dự tiệc. Dưới sự dìu dắt của họ, nhiều thế hệ học trò thành công, có sức ảnh hưởng ngày nay như Nguyễn Công Trí, Võ Công Khanh.

Sĩ Hoàng nói về sự thay đổi của áo dài và trang phục ở TP HCM thập niên 1980-1990. Audio: Hoàng Dung

Nhờ những nhà thiết kế tiên phong, áo dài được lăng xê trở lại, cải biên phù hợp thời đại mới. Từ tà áo hippy, thiết kế trở nên mềm mại hơn nhờ tà dài với cổ thuyền, tay lửng, siết eo và tôn dáng.

Từ năm 1989, Sĩ Hoàng tiên phong đưa hội họa vào áo dài, biến tà áo truyền thống thành một tác phẩm nghệ thuật với những bức tranh hoa lá, phong cảnh, họa tiết lập thể. Trong khi ấy, với lòng say mê thổ cẩm, Minh Hạnh đưa chất liệu này lên áo dài, tạo sự mới lạ.

Võ Ngọc Hoàng Hoa - Á hậu 1 Hoa hậu Áo dài 1995 - diện áo dài "Hoa tường vi" của Sĩ Hoàng trong cuộc thi cùng năm. Ảnh: Hoàng Trưởng

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành dệt may kéo theo nhu cầu thể hiện và thưởng thức thời trang. Nhiều chương trình chuyên nghiệp đầu tiên xuất hiện, nổi bật nhất là Duyên Dáng Việt Nam do báo Thanh Niên tổ chức từ năm 1994. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa, nghệ thuật mà còn là sân chơi sáng tạo của các nhà thiết kế.



Bên cạnh đó, sự phát triển của các cuộc thi người mẫu và hoa hậu cũng đóng vai trò quan trọng định hình thị trường thời trang trong nước. Hoa hậu Việt Nam được tổ chức định kỳ từ năm 1988, ngày càng thu hút công chúng với các phần trình diễn trang phục dân tộc, dạ hội và áo dài. Chương trình Siêu mẫu Việt Nam, ra đời năm 1994, đã mở đường cho nhiều gương mặt chuyên nghiệp sau này như Trần Thu Hằng, Hoàng Khánh Ngọc, Võ Hoàng Yến, Ngọc Thạch, Lan Khuê.



Không thể không nhắc đến các địa điểm đã trở thành "sân khấu" của thời trang Việt trong giai đoạn đầu này. Nhà Văn hóa Thanh Niên và Nhà Thiếu nhi TP HCM thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn đồ ứng dụng - công sở, dạo phố - do các thương hiệu như An Phước, Việt Tiến thực hiện, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, nhất là giới trẻ thành thị. Trong khi đó, các khách sạn năm sao như Rex, Caravelle, New World lại là nơi tổ chức những show cao cấp, bộ sưu tập cá nhân, phục vụ giới thượng lưu và doanh nhân.

Không chỉ thời trang nội địa phát triển, TP HCM thời kỳ này còn đón nhận luồng gió mới là những thương hiệu quốc tế du nhập. Các cửa hiệu của Giordano, Bossini, Levi’s với mặt kính sáng bóng bắt đầu xuất hiện trong các trung tâm mới mở như Saigon Centre (từ năm 1996), Diamond Plaza (từ năm 1999). Những chiếc áo thun Levi’s, quần jeans ống đứng cứng cáp, giày Nike trắng, kính Ray-Ban được nhiều thanh niên khi ấy khát khao sở hữu.