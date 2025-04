Áo dài TP HCM thay đổi thế nào qua trăm năm

Từ năm 1958, áo dài raglan xuất hiện do ông Đỗ Thành - chủ tiệm may Dung Dakao - sáng tạo. Thiết kế mang đặc trưng tay lỡ, chít eo hết mức có thể, cổ thấp. Để vai áo bớt nhăn, ông Thành đưa lối ráp tay raglan xéo vai trong âu phục vào áo dài. Ông còn thực hiện chương trình diễn áo dài cùng năm tại hai hí viện Grand Monde và Arc-en-Ciel năm 1959 để quảng bá. Những hiện vật áo dài do ông cắt may cho con gái, con dâu từng được trưng bày tại Bảo tàng Áo dài năm 2014. Ảnh: Tư liệu