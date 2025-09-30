Sài Gòn rộng lớn, anh tìm cô gái dễ thương

Anh coi trọng gia đình, thích sự ấm áp và gắn kết, mong có một người đồng hành để cùng xây dựng một tổ ấm nhỏ.

Anh quê ở một tỉnh miền Tây, lên Sài Gòn học rồi gắn bó ở đây đến tận bây giờ. Hiện tại anh làm trong ngành phần mềm, công việc đôi khi bận rộn nhưng cũng ổn định tài chính và cân bằng cuộc sống. Anh dễ nhìn, không phải "tổng tài" gì đâu, nhưng gọn gàng, biết ăn mặc phù hợp. Tính cách anh chững chạc, hiền lành, trung thực, biết giao tiếp, biết lắng nghe, vui vẻ, hài hước, tư duy cởi mở, suy nghĩ tích cực, hiện đại và một chút tinh nghịch trong cuộc sống.



Về sở thích, thời gian rảnh anh hay đi chơi cầu lông, chạy bộ, đi ăn uống với bạn bè, đi cà phê sáng sớm cuối tuần, đi camping, du lịch tự túc cùng nhóm bạn thân. Anh đặc biệt thích cảm giác thong thả ngồi ở quán cà phê quen, vừa nghe nhạc vừa ngắm phố xá và mưa rơi. Thi thoảng anh cùng bạn bè ngồi ở những nơi nhộn nhịp để đổi gió. Ngoài ra, anh thích nghe nhạc khi chạy bộ, khi lái xe đi Đà Lạt hoặc trong những chuyến đi xa cùng nhóm bạn thân.



Anh cao 1m7, vừa đủ để che nắng mưa cho em. Điều anh mong ước là tìm được một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương, không nóng tính, vui vẻ và suy nghĩ tích cực, người mà anh vừa có thể chở che, vừa đồng hành cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ và đầy năng lượng. Với anh, điều quý nhất là một cô gái lạc quan, yêu đời, có thể nói nhiều hơn để anh được lắng nghe, và chịu đồng hành cùng anh trong mọi nẻo đường cuộc sống, từ những ngày bình thường đến những chuyến đi khám phá thế giới bên ngoài, thiên nhiên, đồ ăn ngon.



Anh coi trọng gia đình, thích sự ấm áp và gắn kết, mong có một người đồng hành để cùng xây dựng một tổ ấm nhỏ, có những bữa cơm ấm cúng và cả những chuyến đi khám phá thế giới. Anh ghi ra trên đây là những điểm chung để giúp bắt đầu một mối quan hệ, chứ một khi đã gặp đúng người và đúng thời điểm thì mọi thứ đều không còn nhiều ý nghĩa nữa. Rất vui nếu được làm quen với em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ