Sài Gòn nắng nóng 38 độ C

Hoạt động của khối áp cao cận nhiệt đới khiến nhiệt độ TP HCM và Nam Bộ lên 36 độ C, thêm ảnh hưởng của đô thị hóa khiến nắng nóng 38 độ C.

Ngày 8/3, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ nhận định, trong hôm nay và ngày mai khối áp cao cận nhiệt đới suy yếu, rút dần ra phía đông, diện nắng nóng ở TP HCM và Nam Bộ thu hẹp, nhiệt độ từ 34 đến 36 độ C, độ ẩm thấp 35-45%. Tuy nhiên, đến ngày 12/3 áp cao có xu hướng hoạt động ổn định trở lại gây nắng nóng khắp Nam Bộ.

Ông Nguyễn Văn Dũng, tài xế xe ôm công nghệ ghé uống nước miễn phí trên đường Nguyễn Thái Học, quận 1, ngày 4/3. Ảnh: Quỳnh Trần.

Mức nhiệt cao nhất đo ở TP HCM lên 36 độ C và ảnh hưởng của đô thị hóa khiến sức nóng ngoài trời có khi đạt 37-38 độ C. Nhiệt độ ở các địa phương Đông Nam Bộ vẫn ở ngưỡng cao như Biên Hòa (Đồng Nai) 37 độ C, Sở Sao (Bình Dương) 36 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 37 độ C, các tỉnh miền Tây 35-36 độ C. Thời điểm nắng gay gắt nhất vào buổi trưa từ 11h đến 15h.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, từ giữa tháng 3, Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa một vài nơi, lượng mưa được cho không cao 20-40 mm nhưng giúp cắt chuỗi ngày nắng nóng oi bức trong 2 đến 3 ngày, sau đó tiếp tục đợt nắng nóng khác.

Trong tháng 4 và 5, các tỉnh miền Đông Nam Bộ thường xuất hiện cao điểm nắng nóng, nhiệt cao nhất năm thường vào khoảng thời gian này. TP HCM và các tỉnh miền Đông lên 38-39 độ C. Các tỉnh miền Tây cao điểm nắng nóng thường vào tháng 5, nơi nắng nóng nhất thường ở Mộc Hóa (Long An), Châu Đốc (An Giang), mức nhiệt 36-37 độ C.

Những ngày nhiệt độ tăng cao, người ở ngoài đường lâu dễ bị say nắng. Chỉ số tia UV có thể đạt mức 9-10 ảnh hưởng đến da khi ở ngoài trời trên 20 phút. Người dân ra đường cần trang bị áo dài tay, kính mát, phụ nữ cần bôi kem chống nắng, người lao động làm việc ngoài trời cần uống nhiều nước...

Hà An