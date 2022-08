Sài Gòn giấu anh kĩ quá

Em là cô gái miền Trung (Quảng Ngãi), sinh năm 1995, cao 1,63 m, yêu tự do, thích bóng đá, đi phượt, trekking.

Chào anh,

Tình cờ biết đến chuyên mục này của báo nên em mạnh dạn thử vận may của mình xem sao.

Em làm việc cho công ty nước ngoài tại TP HCM. Ngoài giờ làm, em có hứng thú với việc trồng rau tại gia (cũng fail lắm), đọc sách, đạp xe cuối tuần, học tiếng Hàn.

Thành thật thì cuộc sống độc thân khá ổn, em luôn tận hưởng, trải nghiệm theo cách riêng của mình, nhưng sâu từ đáy lòng, em vẫn cần có ai đó lấp đầy những khoảng trống cô đơn lâu ngày.

Mong anh tử tế, ấm áp, trưởng thành, thích đi đó đây, cùng quê càng tốt.

Lúc trước thi khối D1, văn viết cũng nhiều chữ nhưng sao qua năm tháng, văn chương của em lại ngắn dần. Hy vọng chúng ta có duyên gặp nhau.

Save the best for last.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc