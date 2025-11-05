Sài Gòn chiều mưa, anh ngồi đợi em xuất hiện

Anh có ngoại hình sáng, cân đối, gương mặt duyên, mong em có nét duyên riêng, biết chăm sóc bản thân, sống tích cực và tình cảm.

Anh sinh năm 1990, tốt nghiệp đại học và đang sinh sống, làm việc tại TP HCM, nơi anh xác định sẽ gắn bó lâu dài, cũng mong tìm được em, người cùng anh viết nên câu chuyện đẹp ở chính nơi này. Anh sống đơn giản, nhẹ nhàng và lành mạnh. Tính cách anh vui vẻ, dễ gần, hay cười và luôn nhìn mọi chuyện bằng ánh mắt tích cực. Anh thích thể thao, thích những buổi gặp gỡ trò chuyện thật chất lượng, thích những chuyến đi xa để đổi gió và khám phá. Khi ở nhà, anh vẫn là người đàn ông biết nấu ăn, dọn dẹp và lo toan mọi thứ gọn gàng.

Nói một cách khiêm tốn thì anh nghĩ mình là chàng trai khá ổn chỉ là duyên chưa đến đúng lúc nên đôi khi thấy lòng còn trống một khoảng nhỏ. Anh mong rằng sau bài viết này thì em sẽ xuất hiện để xoa dịu nổi cô đơn của anh và mình cùng lấp đầy khoảng trống ấy bằng sự quan tâm và yêu thương chân thành cùng nhau nhe em. Anh có ngoại hình sáng, cân đối, gương mặt duyên, mong em cũng là cô gái có nét duyên riêng, biết chăm sóc bản thân, sống tích cực và tình cảm. Còn lại, mọi thứ mình sẽ cùng nhau dung hòa và cân bằng, được hết phải không em. Sài Gòn chiều mưa, anh ngồi đợi em nè.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ