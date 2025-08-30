Sài Gòn, cần tìm chàng trai cùng đánh cầu lông

Em tin rằng sự đồng điệu trong lối sống và tính cách sẽ giúp cả hai kết nối.

Em độc thân và chưa từng kết hôn, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, em may mắn được sống trong một môi trường năng động, hiện đại nhưng cũng đầy tình cảm và gắn kết. Tới nay, em chưa theo một tôn giáo nào nên trong suy nghĩ luôn rộng mở, tôn trọng sự khác biệt và sẵn sàng tìm hiểu.

Về ngoại hình, em cao 1m60, nặng 49 kg, có mái tóc dài đen thẳng tự nhiên và làn da sáng. Nhiều người nhận xét em có gương mặt ưa nhìn, một phần nhờ thói quen chăm sóc bản thân chỉn chu và duy trì lối sống lành mạnh. Thỉnh thoảng, em còn được bạn bè trêu là có nét giống diễn viên Haruka Ayase. Khi trò chuyện, mọi người hay nói giọng em gợi cảm giác em có thể hát hay.

Em làm chuyên viên tại ngân hàng, công việc đem đến cho em nhiều cơ hội gặp gỡ và học hỏi. Ngoài công việc, em yêu thích thể thao, đặc biệt là cầu lông, vì nó giúp rèn luyện sức khỏe và tạo năng lượng tích cực. Bên cạnh đó, em thích đọc sách để mở rộng góc nhìn và tìm thấy sự cân bằng trong tâm hồn. Em cũng có niềm vui nho nhỏ là khám phá ẩm thực, từ những món dân dã đến tinh tế.

Em hy vọng có thể gặp được người đàn ông có chiều cao từ 1m75 trở lên, yêu thích thể thao, tính cách chủ động, tích cực, ngăn nắp và rộng lượng. Em tin rằng sự đồng điệu trong lối sống và tính cách sẽ giúp cả hai kết nối. Chúc anh mỗi ngày tràn đầy năng lượng và thật nhiều niềm vui mới.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ