Sacombank ưu đãi lớn cho chủ thẻ tín dụng quốc tế

Sacombank hoàn tiền đến 20% và tặng hàng loạt quà giá trị như iPhone 12 Pro Max, Apple Watch S6, Airpods Pro... cho chủ thẻ tín dụng quốc tế.

Ưu đãi thuộc chương trình khuyến mãi "Lướt thẻ cực 'sung' - Nhận quà cực khủng" dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank, trừ thẻ doanh nghiệp và thẻ phụ, khi thanh toán, mua sắm. Chương trình có nhiều ưu đãi và quà tặng giá trị trong 9 tuần từ ngày 5/11/2020 đến hết ngày 6/1/2021. Chủ thẻ nhắn tin theo cú pháp THE KMCN [4 số cuối thẻ] gửi 8149 trước khi giao dịch để nhận các ưu đãi của chương trình.

Cụ thể, chủ thẻ sẽ được hoàn 20% giá trị giao dịch khi giao dịch thanh toán nước ngoài, 10% khi mua sắm trực tuyến trong nước và 5% đối với các giao dịch thanh toán khác. Chương trình áp dụng đối với 290 chủ thẻ đầu tiên trong mỗi tuần với các hóa đơn thanh toán có giá trị từ 500.000 đồng và số tiền hoàn tối đa là một triệu đồng. Khách hàng được hoàn tiền mộtlần cho mỗi hạng mục trong tuần. Số tiền hoàn sẽ được chuyển vào thẻ tín dụng của khách hàng sau khi kết thúc chương trình.

Bên cạnh đó, chủ thẻ tín dụng quốc tế Sacombank còn được miễn phí chuyển đổi trả góp kỳ hạn 6 tháng (giá trị góp từ 15 triệu đồng) và 12 tháng (giá trị góp từ 25 triệu đồng). Khách hàng đăng ký trả góp theo cú pháp THE_MPTG_<6 số chuẩn chi>_6T đối với kỳ hạn 6 tháng và THE_MPTG_<6 số chuẩn chi>_12T đối với kỳ hạn 12 tháng gửi 8149.

Thông tin chi tiết và nhiều chương trình khuyến mãi khác, liên hệ hotline 1900555588 hoặc 02835266060, truy cập website và đăng ký thẻ online tại đây.

Ngoài ra, trong thời gian khuyến mãi, với mỗi giao dịch thanh toán từ 300.000 đồng chủ thẻ sẽ nhận một ngôi sao may mắn để có cơ hội được tặng những giải thưởng giá trị vào cuối chương trình. Cụ thể quà tặng gồm một giải nhất là iPhone 12 Pro Max 512GB trị giá 45 triệu đồng dành cho chủ thẻ tích lũy nhiều ngôi sao may mắn nhất và chưa từng đạt giải chương trình khuyến mãi nào của Sacombank trong năm 2020.

Ba giải nhì là Apple Watch S6 LTE 44mm trị giá 25 triệu đồng dành cho chủ thẻ có tổng số ngôi sao may mắn cao nhất trong ba ngày đặc biệt (11/11, 12/12 và 21/12). 5 giải ba là AirPods Pro sạc không dây Apple MWP22 trị giá 7 triệu đồng dành cho chủ thẻ có tổng số ngôi sao may mắn tích lũy từ giao dịch mua sắm trực tuyến cao nhất.

Chủ thẻ sẽ được nhân đôi ngôi sao may mắn khi giao dịch trong nước, nhân ba khi giao dịch nước ngoài và nhân 29 lần khi giao dịch vào ngày kỷ niệm 29 năm thành lập Sacombank 21/12 và được tặng thêm một ngôi sao may mắn khi doanh số giao dịch cộng dồn đạt 10 triệu đồng. Số lượng ngôi sao may mắn sẽ được thông báo cho khách hàng vào cuối mỗi tuần bằng tin nhắn.

Vũ Khánh