Sacombank áp dụng hình thức làm việc linh hoạt cho khối back-office (văn phòng), kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, nhằm tối ưu vận hành, giảm tiêu thụ năng lượng.

Đại diện ngân hàng cho biết, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động, nhiều quốc gia, trong đó có khu vực Đông Nam Á, đang triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Một số biện pháp được áp dụng gồm giảm di chuyển, tối ưu tiêu thụ điện và điều chỉnh phương thức làm việc.

Tại Việt Nam, ngày 19/3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện. Chỉ thị khuyến khích các cơ quan và doanh nghiệp chủ động áp dụng các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

Trong bối cảnh đó, Sacombank triển khai mô hình làm việc hybrid đối với khối back-office từ ngày 26/3. Theo đó, cán bộ nhân viên sẽ làm việc luân phiên giữa trực tiếp và trực tuyến, phù hợp với đặc thù từng vị trí, đảm bảo không gián đoạn hoạt động kinh doanh, chất lượng dịch vụ.

Trụ sở chính ngân hàng tại TP HCM. Ảnh: Sacombank

Song song, nhà băng tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản trị và vận hành, đẩy mạnh họp trực tuyến, số hóa quy trình, nâng cao hiệu quả phối hợp nội bộ. Việc này giúp duy trì hoạt động thông suốt, đồng thời giảm mức tiêu thụ điện năng tại văn phòng.

Đại diện Sacombank cho biết, mô hình làm việc linh hoạt là giải pháp thích ứng trước bối cảnh năng lượng, phù hợp với chiến lược chuyển đổi số và phát triển bền vững của ngân hàng. Mô hình cũng là bước đi hướng tới xây dựng môi trường làm việc hiện đại, linh hoạt và hiệu quả hơn.

Đại diện cho biết thêm, việc ngân hàng chủ động triển khai mô hình hybrid cho thấy sự thích ứng nhanh, đồng thời cụ thể hóa định hướng tại Chỉ thị 09/CT-TTg bằng hành động thực tế. Đơn vị kỳ vọng góp phần lan tỏa nhận thức và thúc đẩy cộng đồng cùng hành động. Trong thời gian tới, Sacombank tiếp tục rà soát, đánh giá để điều chỉnh mô hình phù hợp với tình hình thực tế, hướng tới tối ưu vận hành, kiểm soát chi phí và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Hoàng Đan