Sacombank triển khai loạt ưu đãi dịp Tết Nguyên đán

Sacombank áp dụng các ưu đãi tiền gửi, hoàn tiền thẻ, thanh toán số và bảo hiểm trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, nhằm hỗ trợ khách hàng tăng cường giao dịch đầu năm.

Chương trình dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên toàn quốc. Ưu đãi dự kiến kéo dài đến hết tháng 3/2026, áp dụng cho nhiều nhóm dịch vụ như tiền gửi, thẻ, thanh toán số, bảo hiểm và tài chính doanh nghiệp.

Mở đầu chuỗi hoạt động, ngân hàng triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng gửi tiết kiệm. Đến hết ngày 12/2, khách hàng gửi mới hoặc tái tục sổ tiết kiệm tại quầy từ 50 triệu đồng với kỳ hạn tối thiểu 6 tháng, hoặc đăng ký gói Combo Đa lợi, sẽ nhận quà tặng đầu năm. Riêng ngày mùng 7 Tết, khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ mức tiền này trở lên được nhận lì xì tiền mặt tối đa 500.000 đồng.

Song song đó, Sacombank áp dụng ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng Sacombank Pay. Từ mùng 1 Tết đến hết rằm tháng Giêng, khách hàng được nhận khoản tiền khuyến khích từ 39.000 đồng đến 88.000 đồng khi thực hiện giao dịch.

Chương trình ưu đãi của ngân hàng. Ảnh: Sacombank

Trong lĩnh vực thanh toán không tiền mặt, ngân hàng triển khai chương trình dành cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng Sacombank Visa. Khách hàng phát sinh tổng chi tiêu từ 3 triệu đồng trong tháng đầu sử dụng thẻ sẽ được hoàn 500.000 đồng. Mỗi giao dịch từ 3 triệu đồng trở lên cũng đi kèm mã dự thưởng để tham gia quay số cuối chương trình. Tổng giá trị giải thưởng khoảng 720 triệu đồng, bao gồm voucher du lịch, vàng Thần Tài SBJ và vali du lịch.

Ngoài chương trình trên, ngân hàng tiếp tục áp dụng các chính sách hoàn tiền trong dịp đầu năm. Từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, ngân hàng hoàn 68.000 đồng cho 2.026 chủ thẻ tín dụng có giao dịch từ 300.000 đồng. Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8, khách hàng phát sinh giao dịch từ 3 triệu đồng trở lên được hoàn 790.000 đồng. Dịp Vía Thần Tài, khách hàng thanh toán bằng mã QR khi mua vàng SBJ với giá trị từ 15 triệu đồng trong ngày mùng 9 và 10 Tết sẽ nhận thêm 390.000 đồng.

Khách hàng giao dịch bằng ứng dụng Sacombank Pay cũng được hưởng nhiều khuyến mại khác. Ảnh: Sacombank

Bên cạnh ưu đãi từ ngân hàng, khách hàng thanh toán bằng thẻ Sacombank hoặc ứng dụng Sacombank Pay còn được hưởng khuyến mại tại các đối tác liên kết trong lĩnh vực mua sắm, di chuyển, du lịch, giải trí và ẩm thực. Đồng thời, đến hết ngày 1/3, khách hàng giao dịch trên ứng dụng được giảm trực tiếp khi mua sắm trực tuyến, đặt vé máy bay, tàu xe hoặc khách sạn, với mức giảm tối đa 100.000 đồng.

Trong mảng bảo hiểm, Sacombank triển khai chương trình dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam phân phối qua hệ thống ngân hàng. Từ ngày 15/1 đến 31/3, khách hàng tham gia hợp đồng mới có thể nhận hoàn tiền tối đa 1 triệu đồng hoặc được tặng gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe trị giá đến 5 triệu đồng.

Ngoài ra, vào ngày mùng 7 Tết, khách hàng đóng phí tái tục hoặc nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mới sẽ nhận khoản lì xì từ 68.000 đồng đến 168.000 đồng. Chương trình hướng đến việc khuyến khích khách hàng chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ tài chính và sức khỏe trong dài hạn.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, Sacombank cũng triển khai các ưu đãi từ đầu năm. Cá nhân đại diện doanh nghiệp thực hiện giao dịch sớm nhất trong ngày mùng 7 Tết tại các điểm giao dịch trên toàn quốc sẽ nhận khoản tiền 79.000 đồng. Ngân hàng đồng thời miễn phí 6 tháng gói dịch vụ tài khoản eCombo cho doanh nghiệp mới, doanh nghiệp quay lại giao dịch hoặc chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Gói dịch vụ bao gồm tài khoản số theo yêu cầu, ngân hàng điện tử, chi lương và chuyển tiền trong nước lẫn quốc tế.

Cùng với đó, nhà băng áp dụng chương trình hoàn tiền cho thẻ tín dụng doanh nghiệp. Ngân hàng hoàn 5% chi tiêu đối với các lĩnh vực vận chuyển, dịch vụ phần mềm, du lịch và bảo hiểm, đồng thời hoàn 2% cho các lĩnh vực còn lại. Chính sách này áp dụng cho doanh nghiệp mở mới thẻ từ ngày 1/1 hoặc các thẻ đang hoạt động nhưng chưa phát sinh giao dịch trước đó. Theo đại diện nhà băng, thông qua chuỗi chương trình dịp Tết, Sacombank mở rộng các ưu đãi trên nhiều nhóm sản phẩm và hướng đến việc khuyến khích khách hàng tăng cường giao dịch tài chính ngay từ đầu năm.

Hoàng Đan