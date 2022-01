Sacombank trao thưởng cho khách giao dịch

Ngân hàng quay số trực tuyến, trao thưởng cho 90 khách hàng với tổng giá trị lên đến gần 1,4 tỷ đồng vào ngày 14/1.

Với chương trình "Giao dịch ngay - Quà mê say", có 60 khách hàng may mắn trúng các giải thưởng: hai giải nhất, mỗi giải là một điện thoại iPhone 13 Pro Max 128 GB trị giá 35 triệu đồng; ba giải nhì, mỗi giải là một điện thoại Samsung Galaxy Z Flip3 5G trị giá 25 triệu đồng và 55 giải ba, mỗi giải là quà tặng tiền mặt một triệu đồng chuyển vào tài khoản thanh toán.

Chương trình diễn ra từ ngày 18/10/2021 đến 31/12/2021 dành cho khách hàng cá nhân có tất cả tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch từ 6 tháng trở lên tính đến ngày 30/9/2021; tài khoản thanh toán có giao dịch rút, chuyển khoản, nộp tiền mặt với số tiền tối thiểu là 50.000 đồng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, độc giả liên hệ hotline 1900555588 hoặc 02835266060 hoặc truy cập website. Ảnh: Sacombank

30 giải thưởng còn lại dành cho khách tham gia chương trình "Bảo vệ mỗi ngày - Táo xịn về tay", mỗi giải là một iPhone13 Promax 256 GB trị giá 40 triệu đồng. Đây là khuyến mãi dành cho khách hàng tham gia mới các sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ của Dai-ichi Life Việt Nam thông qua Sacombank (gồm An tâm hạnh phúc, An tâm đầu tư, Đại gia an phúc, Nâng bước tương lai, KCare Bảo hiểm bệnh ung thư).

Theo đó, với hợp đồng có số phí nộp kỳ đầu tiên từ 3 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng, khách hàng sẽ được cấp một mã số dự thưởng; hợp đồng có phí từ 10 triệu đồng trở lên, với mỗi 10 triệu đồng khách hàng sẽ được cấp một mã số dự thưởng. Cũng nằm trong chuỗi ưu đãi này, người dùng có mức hoàn tiền đến 8 triệu đồng với mỗi hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện và hoàn 100% phí chuyển đổi trả góp 0% khi sử dụng thẻ tín dụng Sacombank để thanh toán phí bảo hiểm. Với hợp đồng bảo hiểm KCare (bảo hiểm bệnh ung thư), 200 khách hàng đầu tiên mỗi tháng sẽ được hoàn 20% phí bảo hiểm kỳ đầu tiên, tối đa một triệu đồng cho mỗi hợp đồng.

Minh Huy