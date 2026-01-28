Sacombank thêm ưu đãi trả góp cho chủ thẻ Visa tại Hàn Quốc

Sacombank triển khai chương trình hoàn tiền và miễn phí chuyển đổi trả góp cho chủ thẻ tín dụng Visa khi mua sắm tại các cửa hàng, website hoặc ứng dụng tại Hàn Quốc.

Ưu đãi áp dụng cho giao dịch từ 1 triệu đồng trở lên, với kỳ hạn trả góp ba và 6 tháng. Giải pháp được thiết kế nhằm hỗ trợ chủ thẻ du lịch tại Hàn Quốc chủ động chi tiêu trong suốt hành trình mua sắm, đồng thời duy trì sự linh hoạt về tài chính. Toàn bộ quy trình đăng ký, xác nhận và theo dõi giao dịch được thực hiện trên ứng dụng Sacombank Pay, phù hợp với thói quen tiêu dùng hiện đại.

Song song với ưu đãi trả góp, Sacombank cung cấp nhiều dòng thẻ Visa đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Trong đó, thẻ Sacombank Vietnam Airlines Visa cho phép tích lũy dặm Bông Sen Vàng, áp dụng phí chuyển đổi ngoại tệ 0,5% và đi kèm bảo hiểm du lịch toàn cầu với quyền lợi đến 11,6 tỷ đồng. Thẻ Sacombank Visa Platinum O2 được sản xuất từ nhựa tái chế từ rác thải đại dương, tích hợp tính năng cung cấp thông tin về lượng CO2 phát sinh trên mỗi giao dịch, giúp chủ thẻ dễ dàng điều chỉnh thói quen chi tiêu lành mạnh, bảo vệ môi trường.

Theo đại diện nhà băng, trong bối cảnh các chuyến du lịch ngày càng gắn liền với mua sắm và trải nghiệm dịch vụ có giá trị cao, các giải pháp thanh toán linh hoạt giúp người dùng phân bổ ngân sách hợp lý hơn trong suốt chuyến đi, thay vì tập trung chi trả trong một thời điểm.

Du khách du lịch tại Hàn Quốc. Ảnh: Sacombank

Trên thực tế, mua trả góp đang trở thành xu hướng tiêu dùng phổ biến tại Việt Nam. Nhiều khảo sát thị trường cho thấy hơn 60% người tiêu dùng trẻ từng sử dụng hoặc sẵn sàng sử dụng hình thức này, đặc biệt với các nhóm sản phẩm như điện tử, thời trang và làm đẹp. Sự phát triển của công nghệ tài chính giúp các ngân hàng mở rộng mô hình trả góp ra thị trường quốc tế, tạo điều kiện cho người dùng tiếp cận trải nghiệm mua sắm xuyên biên giới thuận tiện hơn.

Trong nhóm các điểm đến được du khách Việt lựa chọn, Hàn Quốc luôn nằm trong nhóm dẫn đầu. Theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam, năm 2025, quốc gia này đón gần 550.000 lượt khách Việt, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách thường gia tăng vào dịp cuối năm, đây cũng là thời điểm các khu mua sắm tại Seoul, Busan hay Incheon trở nên nhộn nhịp với chương trình giảm giá mùa lễ hội, trong khi các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ công nghệ liên tục tung ra các sản phẩm mới. Nhiều du khách Việt xem chuyến đi Hàn Quốc như "shopping trip" - mua sắm du lịch.

Tuy nhiên, sức hút mua sắm cũng đi kèm với mức chi tiêu lớn, nhất là khi nhiều du khách có xu hướng mua sắm tập trung trong một chuyến đi. Các sản phẩm công nghệ, dịch vụ làm đẹp và chăm sóc cá nhân tại Hàn Quốc thường có giá trị cao, tạo áp lực tài chính nếu thanh toán một lần. Trong bối cảnh đó, hình thức mua trả góp bằng thẻ tín dụng ngay tại điểm đến ngày càng được người tiêu dùng quan tâm, nhờ khả năng giãn dòng tiền, tối ưu ngân sách nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm mua sắm trọn vẹn.

Trước xu hướng này, các ngân hàng đã triển khai dịch vụ trả góp xuyên biên giới, trong đó có Sacombank. Đơn vị sớm mở rộng ưu đãi dành cho chủ thẻ Visa khi mua sắm tại Hàn Quốc, đáp ứng nhu cầu chi tiêu linh hoạt của khách hàng trong các chuyến du lịch quốc tế.

Hoàng Đan