Sacombank thêm tính năng thanh toán nhanh hỗ trợ mua sắm trực tuyến

Sacombank bổ sung tính năng Click to Pay cho chủ thẻ Visa, cho phép thanh toán trực tuyến nhanh gọn, giảm thao tác nhập liệu, tăng mức độ an toàn khi mua sắm trên nền tảng số.

Với tính năng mới, chủ thẻ Sacombank Visa không phải ghi nhớ và nhập số thẻ, ngày hết hạn hay mã CVV khi mua sắm trực tuyến. Người dùng cũng không cần lưu thông tin thẻ trên các nền tảng thương mại điện tử, qua đó giảm rủi ro lộ dữ liệu cá nhân trong môi trường số.

Tại các website có biểu tượng Click to Pay, chỉ với một lần chạm, giao dịch được xử lý nhanh chóng và liền mạch. Quy trình thanh toán được tinh giản, giúp rút ngắn thời gian hoàn tất đơn hàng, đồng thời mang lại trải nghiệm mua sắm trực tuyến thuận tiện hơn so với phương thức thanh toán truyền thống.

Khách hàng dùng Click to Pay để thanh toán khi mua sắm trực tuyến. Ảnh: Sacombank

Về bảo mật, Click to Pay vận hành trên nền tảng mã khóa thông tin thẻ của Visa (Visa Token Service - VTS). Công nghệ này thay thế thông tin thẻ thật bằng mã token trong suốt quá trình giao dịch, kết hợp nhiều lớp bảo mật tiên tiến nhằm giảm thiểu rủi ro gian lận, nâng cao mức độ an toàn và tăng tỷ lệ phê duyệt giao dịch trong thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, tính năng này còn được tích hợp với giải pháp xác thực Passkey, cho phép người dùng xác thực không cần mật khẩu thông qua sinh trắc học như vân tay hoặc FaceID. Nhờ vậy, khách hàng chỉ cần một thao tác xác thực duy nhất để hoàn tất giao dịch, thay thế cho hình thức nhập mã OTP thủ công, qua đó nâng cao cả yếu tố bảo mật lẫn sự tiện lợi trong quá trình thanh toán.

Theo Visa, Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á triển khai Click to Pay. Sacombank hiện nằm trong nhóm ngân hàng tiên phong áp dụng tính năng này ở cả vai trò phát hành thẻ và chấp nhận thanh toán.

Đại diện Sacombank cho biết, việc triển khai Click to Pay phù hợp với định hướng hiện đại hóa hạ tầng thanh toán và ứng dụng các chuẩn công nghệ mới. Giải pháp này góp phần nâng cao mức độ an toàn, cải thiện hiệu quả xử lý giao dịch và đáp ứng nhu cầu trải nghiệm số ngày càng cao của khách hàng trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển nhanh.

Hiện, chủ thẻ Sacombank Visa có thể sử dụng Click to Pay tại các đối tác thương mại điện tử chấp nhận tính năng này trên toàn cầu. Tại Việt Nam, nhiều thương hiệu trong lĩnh vực mua sắm, giải trí và giáo dục đã hỗ trợ Click to Pay như UrBox, Bảo hiểm PVI, AeoneShop, Galaxy Cinema, ACFC, Maison, Elsa English, LG Electronics Việt Nam, British Council và KOI Thé. Danh sách đối tác dự kiến tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới.

Hoàng Đan