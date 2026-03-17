Sacombank tái cấu trúc, vận hành theo mô hình mới

Sacombank triển khai mô hình tổ chức mới với cơ cấu quản trị theo ngành dọc, điều chỉnh nguồn lực kinh doanh và mạng lưới hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Ngân hàng tổ chức lễ công bố triển khai mô hình tổ chức mới sau quá trình tinh gọn bộ máy. Sự kiện được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình hoàn tất đề án tái cơ cấu, đồng thời tạo nền tảng cho chiến lược phát triển bền vững và thận trọng của đơn vị trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Đức Thụy, Tổng giám đốc Sacombank chúc mừng các phó tổng giám đốc phụ trách các khối theo mô hình tổ chức mới. Ảnh: Sacombank

Sacombank bắt đầu vận hành theo mô hình mới từ ngày 22/1. Sau khi sắp xếp lại, bộ máy được tổ chức theo ngành dọc với 9 khối nghiệp vụ. Ngân hàng đồng thời điều chỉnh cơ cấu nhân sự giữa khối kinh doanh (front office) và khối hỗ trợ - vận hành (back office) theo tỷ lệ khoảng 80-20.

Theo đại diện nhà băng, sự thay đổi này giúp ngân hàng tập trung nhiều nguồn lực hơn cho hoạt động kinh doanh. Lực lượng bán hàng trực tiếp được tăng cường, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận và phục vụ khách hàng. Cơ cấu mới cũng hỗ trợ việc phân bổ nguồn lực và kiểm soát chi phí hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, việc tối ưu hóa các bộ phận hỗ trợ cũng góp phần thúc đẩy số hóa quy trình vận hành, cải thiện năng suất lao động và củng cố quản trị nội bộ.

Thành viên ban điều hành phụ trách các khối, vùng theo mô hình tổ chức mới. Ảnh: Sacombank

Ở cấp mạng lưới, Sacombank cũng điều chỉnh mô hình quản lý. Hệ thống văn phòng khu vực được tổ chức lại thành các vùng. Các chi nhánh và phòng giao dịch được sắp xếp theo hướng tăng tính chủ động tại địa bàn hoạt động. Việc điều chỉnh này giúp giảm bớt các tầng nấc trung gian và cải thiện hiệu quả phối hợp trong toàn hệ thống.

Theo đánh giá của ngân hàng, các thay đổi về tổ chức và vận hành nhằm hướng tới mô hình hoạt động linh hoạt hơn. Việc sử dụng nguồn lực hợp lý cũng được kỳ vọng giúp Sacombank nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường tài chính - ngân hàng đang thay đổi nhanh. Đây đồng thời là cơ sở để ngân hàng tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn đọng và tiến tới hoàn tất đề án tái cơ cấu trong thời gian tới.

Ông Hà Văn Trung, Phó tổng giám đốc thường trực phát biểu về các định hướng tiếp theo của ngân hàng. Ảnh: Sacombank

Tại sự kiện, ông Hà Văn Trung, Phó tổng giám đốc thường trực Sacombank, cho biết việc tinh gọn bộ máy và tổ chức theo ngành dọc là cơ sở quan trọng để sớm hoàn tất đề án tái cơ cấu, giảm nợ xấu, cải thiện NIM, đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động, đồng thời nâng cao mức độ bao phủ dự phòng. Cũng theo ông Trung, khi bộ máy được tinh gọn, cơ chế phối hợp rõ ràng và nguồn lực được phân bổ hợp lý. Khi ấy, ngân hàng sẽ có điều kiện phát huy tốt hơn nội lực của mình, đáp ứng các yêu cầu về quản trị rủi ro và phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững, qua đó tối đa giá trị cho khách hàng, đối tác, cổ đông, cộng đồng.

Việc tinh gọn bộ máy diễn ra trong bối cảnh Sacombank triển khai một số thay đổi nhằm làm mới hình ảnh thương hiệu. Trước đó, ngân hàng đã công bố bộ nhận diện thương hiệu mới với định hướng trẻ trung và hiện đại hơn, đồng thời ra mắt đại sứ thương hiệu - cầu thủ Nguyễn Đình Bắc.

Theo ngân hàng, những bước điều chỉnh về tổ chức và thương hiệu thể hiện quá trình đổi mới trong giai đoạn hiện nay. Các thay đổi này hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố nền tảng quản trị và từng bước cải thiện vị thế của Sacombank trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam.

Hoàng Đan