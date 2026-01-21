Sacombank sắp bầu 4 người vào Hội đồng quản trị

Sacombank dự kiến bầu 4 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), trong đó một thành viên độc lập, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026.

Trong thông báo chiều nay, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) cho biết cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần tính đến ngày 15/1 có quyền ứng cử hoặc đề cử nhân sự để bầu vào Hội đồng quản trị. Những người này ngoài đáp ứng tiêu chuẩn theo điều lệ của Sacombank còn phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Theo số liệu gần nhất vào giữa tháng 12/2025, Sacombank không có cổ đông sở hữu trên 5% khi quỹ đầu tư PYN Elite Fund (Phần Lan) bán bớt cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu xuống 4,86%. Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng - xếp thứ hai khi trực tiếp sở hữu 3,32% vốn.

Sacombank nhận hồ sơ ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị đến ngày 6/2. Việc bầu bổ sung được thực hiện tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay.

Sacombank hiện có 7 thành viên HĐQT, trong đó, ông Dương Công Minh giữ chức Chủ tịch. Trong 6 thành viên còn lại, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm có đơn từ nhiệm từ giữa năm ngoái. Do Sacombank chưa tổ chức đại hội đồng cổ đông để thông qua việc miễn nhiệm, bà Diễm vẫn là thành viên Hội đồng quản trị.

Sacombank đang trải qua đợt biến động mạnh nhân sự thượng tầng. Cụ thể, ngày 23/12/2025, ngân hàng này thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền tổng giám đốc ngay sau khi ông thôi chức Chủ tịch LPBank. Phó tổng giám đốc LPBank Nguyễn Thị Kiều Anh cũng sang Sacombank giữ chức vụ tương tự.

Ông Nguyễn Đức Thụy và logo mới của Sacombank. Ảnh: Phương Đông

Sau đó hai ngày, Sacombank đổi nhận diện thương hiệu. Ngân hàng đồng thời bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Hà Văn Trung giữ chức Phó tổng giám đốc thường trực, còn ông Vũ Minh Quân từ vị trí Giám đốc Trung tâm xử lý nợ kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT lên chức Phó tổng giám đốc.

Trong ngày ông Thụy gia nhập Sacombank, HĐQT ngân hàng này ban hành nghị quyết giao ông Dương Công Minh làm người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ trong các giao dịch dân sự, quan hệ công tác với cơ quan nhà nước và tham gia quan hệ tố tụng. Theo ngân hàng, quyết định này để "đảm bảo quyền và nghĩa vụ của Sacombank, khách hàng và đối tác trong thời gian kiện toàn cơ cấu tổ chức và người đại diện theo pháp luật".

Cổ phiếu Sacombank cũng biến động mạnh trong khoảng một tháng trở lại đây. Riêng hôm nay, STB chốt phiên tại giá trần 62.100 đồng, không có bên bán và dư mua gần 2 triệu đơn vị vào cuối phiên. Vốn hóa thị trường của ngân hàng lập kỷ lục hơn 117.000 tỷ đồng.

Phương Đông