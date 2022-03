Sacombank ra mắt thẻ quốc tế gắn chip tích hợp

Thẻ Sacombank Mastercard Only One lưu trữ thông tin thẻ tín dụng và thẻ thanh toán trên cùng một con chip, mang đến nhiều tính năng, ưu đãi.

Với sản phẩm tích hợp này, khách hàng đồng thời có thẻ gắn với tài khoản thanh toán chi tiêu tiền mặt và một thẻ tín dụng để sử dụng hạn mức do ngân hàng cấp; lựa chọn sử dụng theo nhu cầu thanh toán, rút tiền mặt. Sacombank Mastercard Only One góp phần nâng cao trải nghiệm cho khách hàng làm việc văn phòng, chủ doanh nghiệp, kinh doanh cá nhân bận rộn, giúp quản lý tài chính một cách tối ưu, tiết kiệm thời gian và thuận tiện trong giao dịch.

Chủ thẻ có thể rút tiền mặt lên đến 90% hạn mức tín dụng tại tất cả ATM trong nước và quốc tế; mua trước, trả sau với tối đa 55 ngày miễn lãi; hạn mức tín dụng từ 10 triệu đồng trở lên; trả góp lãi suất 0% tại các đối tác liên kết và không liên kết với Sacombank và ưu đãi toàn cầu từ Tổ chức thẻ quốc tế Mastercard.

Ngoài ra thẻ có các tiện ích như quét mã QR để thanh toán và rút tiền không cần thẻ nhựa; mua sắm trực tuyến; giảm 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch... Chủ thẻ còn được bảo hiểm mua sắm trực tuyến và bảo vệ thông tin cá nhân trên phạm vi toàn cầu hoàn toàn miễn phí. Khi mua sắm trực tuyến tại bất kỳ website nào, chủ thẻ sẽ nhận bảo hiểm khi hàng hóa bị hư hỏng, giao không đúng, không đầy đủ hoặc không nhận sau 30 ngày kể từ ngày giao hàng dự kiến với giá trị bồi thường tối đa 200 USD. Thông tin cá nhân của chủ thẻ bảo mật nhờ hệ thống giám sát 24/7 trên môi trường Internet toàn cầu, phát hiện thông tin có nguy cơ bị rò rỉ và gửi email hoặc tin nhắn điện thoại cảnh báo.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng liên hệ 1900555588 hoặc 02835266060; truy cập website và đăng ký thẻ online tại đây. Ảnh: Sacombank

Đại diện ngân hàng cho biết, việc ra mắt thẻ tích hợp quốc tế một chip Sacombank Mastercard Only One tại Việt Nam thể hiện nỗ lực trở thành một trong những ngân hàng hiện đại bậc nhất, luôn đi đầu ra mắt các sản phẩm dịch vụ mang tính công nghệ cao và ưu tiên nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Minh Huy