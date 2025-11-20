Sacombank ra mắt gói 'Tài chính xanh'

Gói Tài chính xanh tích hợp tiền gửi, thẻ, vay và bảo hiểm theo hướng bền vững, giúp khách hàng quản lý tài chính, đồng thời đóng góp vào các dự án môi trường.

Gói Tài chính xanh (Sacombank Eco) gồm bốn nhóm sản phẩm: Tiền gửi xanh, Thẻ tín dụng Visa O2, Vay lĩnh vực xanh, Bảo hiểm sức khỏe và Quỹ sống xanh. Các tính năng được thiết kế dành cho khách hàng cá nhân, đặc biệt thế hệ trẻ Gen Y, Gen Z - những người quan tâm đến lối sống xanh và trách nhiệm xã hội.

Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Visa O2 trong gói Tài chính xanh. Ảnh: Sacombank

Điểm đặc biệt của gói sản phẩm là Quỹ sống xanh - nơi ghi nhận toàn bộ tiền thưởng mà khách hàng tích lũy khi sử dụng các sản phẩm trong gói. Số tiền trong quỹ được dùng để quy đổi thành tín chỉ carbon hoặc đóng góp vào các dự án môi trường như trồng rừng, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng... Định kỳ, 70% số tiền trong quỹ được tự động quy đổi, phần còn lại khách hàng có thể chủ động chọn dự án để đóng góp qua Sacombank Pay.

Sau quy đổi, khách nhận được chứng nhận điện tử từ Gold Standard - tổ chức quốc tế đánh giá các dự án giảm phát thải khí nhà kính, xác nhận lượng CO2 đã được bù đắp, tương đương số cây xanh được trồng và nuôi dưỡng trong 10 năm. Bằng việc tích hợp công nghệ trên ứng dụng Sacombank Pay, toàn bộ giao dịch, lượng CO2 phát thải, tiền thưởng và chứng nhận đóng góp đều được hiển thị minh bạch, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi "dấu chân carbon" của mình và hành trình đóng góp cho môi trường.

Với Tiền gửi xanh, khách hàng chỉ cần gửi tiết kiệm kỳ hạn 1-6 tháng có thể đồng hành ngân hàng trong hành trình xanh hóa. Định kỳ hàng tháng, Sacombank sẽ trích thưởng tương ứng 5% trên tổng lãi thực nhận vào Quỹ sống xanh của khách hàng. Như vậy, mỗi khoản tiết kiệm mang lại lợi nhuận, còn góp phần bù đắp phát thải, tạo tác động tích cực cho cộng đồng.

Trong khi đó, thẻ tín dụng Visa O2 mang đến trải nghiệm chi tiêu thông minh và có trách nhiệm. Mỗi giao dịch qua thẻ đều hiển thị lượng CO2 phát thải tương ứng trên ứng dụng Sacombank Pay, giúp khách hàng nhận diện "dấu chân carbon" của mình. Nếu lượng phát thải thấp hơn mức bình quân thị trường, khách hàng được tặng 20.000 đồng cho mỗi điểm chênh lệch dương, đóng góp thêm vào Quỹ sống xanh - biến mỗi khoản chi tiêu hàng ngày thành hành động thiết thực vì môi trường.

Đối với sản phẩm vay lĩnh vực xanh, ngân hàng áp dụng lãi suất ưu đãi cho khách hàng vay mua xe điện VinFast hoặc vay đầu tư - sản xuất - kinh doanh trong các ngành thân thiện môi trường như năng lượng tái tạo hay nông nghiệp sạch. Sacombank kỳ vọng giải pháp này sẽ khuyến khích người dùng chuyển đổi sang các lựa chọn tiêu dùng xanh, góp phần chuyển dịch mô hình kinh tế theo hướng bền vững.

Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cũng được tích hợp vào hệ sinh thái Sacombank Eco. Khi khách hàng tham gia Bảo hiểm K-Care hoặc Chăm sóc sức khỏe toàn cầu 24/7, ngân hàng trích thưởng 1.000 đồng cho mỗi 1 triệu đồng phí bảo hiểm năm đầu để đưa vào Quỹ sống xanh. Giải pháp này gia tăng lợi ích sức khỏe và đồng thời lan tỏa thông điệp "sống khỏe - sống xanh", xuất phát từ quan điểm cộng đồng khỏe mạnh sẽ tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Theo đại diện Sacombank, việc triển khai gói sản phẩm Tài chính xanh là bước cụ thể hóa trong chiến lược ESG mà ngân hàng đang đẩy mạnh. ESG được đơn vị xác định là kim chỉ nam trong mọi hoạt động - từ quy trình vận hành nội bộ, quản lý tín dụng, phát triển sản phẩm đến hành trình trải nghiệm của khách hàng.

Bà Nguyễn Phương Huyền, Giám đốc Khối khách hàng cá nhân Sacombank, cho biết phát triển bền vững không còn là khẩu hiệu mà trở thành tiêu chí đo lường năng lực của tổ chức tài chính. Với sản phẩm mới, ngân hàng mong muốn lan tỏa tinh thần "sống xanh" đến từng khách hàng, để mỗi hành động tài chính như gửi tiết kiệm, sử dụng thẻ, vay vốn hay tham gia bảo hiểm đều có thể đóng góp thiết thực vào các dự án môi trường. "Đây cũng là cách chúng tôi cụ thể hóa cam kết ESG, đồng thời cùng cộng đồng khách hàng kiến tạo tương lai xanh hơn cho Việt Nam", bà Huyền nói.

Bà Huyền cho biết thêm, từ góc nhìn chiến lược, gói Tài chính xanh vừa là sản phẩm mới, vừa là cam kết dài hạn của Sacombank trong hành trình phát triển bền vững. Khách hàng khi chi tiêu, gửi tiết kiệm hay mua bảo hiểm vừa quản lý tài chính hiệu quả, còn đồng hành ngân hàng trong việc tạo dựng tác động tích cực cho môi trường, phù hợp với định hướng "Đồng hành cùng phát triển" mà Sacombank đang theo đuổi.

Hoàng Đan