Sacombank ra mắt game tích hợp kiến thức tài chính

Sacombank giới thiệu game "S Challenge" tích hợp trên cổng thông tin tài chính số và Sacombank Pay giúp người trẻ học kiến thức tài chính, trải nghiệm tương tác, nhận thưởng.

"S Challenge - Thanh niên xanh, hành động nhanh", lấy cảm hứng từ hành trình phát triển của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số, ứng dụng mô hình gamification - "game hóa" các nội dung học và trải nghiệm tài chính. Cách tiếp cận này giúp người chơi tiếp thu kiến thức sinh động, dễ hiểu và hấp dẫn.

Khi tham gia người chơi truy cập cổng thông tin tài chính số và Sacombank Pay, hóa thân thành sinh viên khám phá "bản đồ tài chính" gồm 5 tòa nhà: S-Terminal, S-Lab, S-Hall, S-Center và S-Mart. Mỗi khu vực gắn với hoạt động khác nhau như trả lời câu hỏi về tài chính, đời sống và xã hội; trải nghiệm giao dịch trên ứng dụng; tham gia minigame hoặc sự kiện giờ vàng.

Người dùng tham khảo "S Challenge - Thanh niên xanh, hành động nhanh". Ảnh: Sacombank

Các hoạt động giúp người chơi tích lũy "Điểm giỏi", "Đồng S" để nâng cấp độ, mở khóa danh hiệu, đồng thời được nhận thêm nhiều phần thưởng tiền mặt, voucher, quà tặng, với tổng giá trị giải thưởng lên đến ba tỷ đồng. Ngoài mang tính giải trí, S Challenge được xây dựng như lớp học tài chính, nơi sinh viên được tiếp cận các kiến thức thực tế về chi tiêu, tiết kiệm, thanh toán số và quản lý tài chính cá nhân. Nội dung còn mở rộng sang nhiều chủ đề trending (xu hướng) của đời sống như tài chính xanh, tiêu dùng bền vững hay ứng dụng AI trong ngân hàng số. Hoạt động là bước tiếp nối của Sacombank trong hành trình 34 năm thực hiện sứ mệnh đồng hành thế hệ trẻ, giúp họ hình thành tư duy tài chính vững vàng, sẵn sàng cho tương lai.

Theo đại diện Sacombank, đơn vị muốn mang đến hình thức học tài chính dễ tiếp cận thông qua trải nghiệm thực tế. Mục tiêu là tạo môi trường để người trẻ khám phá, rèn luyện và nhận ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của mình.

Ra mắt S Challenge cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình "Thanh niên xanh - Hành động nhanh" mà ngân hàng phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam. Dự án hướng đến xây dựng thế hệ thanh niên năng động, hiểu biết và có trách nhiệm với bản thân, xã hội, thông qua các hoạt động gắn kết giữa giáo dục, công nghệ và tài chính số.

Với S Challenge, Sacombank tiếp tục cho thấy vai trò tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ để lan tỏa tri thức tài chính. Đơn vị tạo cầu nối giữa ngân hàng và giới trẻ - những người đang kiến tạo tương lai của nền kinh tế số Việt Nam.

Hoàng Đan