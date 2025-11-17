Sacombank Pay tích hợp game tương tác trên ứng dụng

Sacombank ra mắt game "Xây nhà xanh - nhận quà nhanh" trên ứng dụng Sacombank Pay, cho phép người dùng vừa giao dịch, nhận quà và trải nghiệm thanh toán số sinh động.

Đại diện nhà băng cho biết, hoạt động này nằm trong định hướng kết hợp công nghệ và giải trí vào dịch vụ tài chính, giúp người dùng có trải nghiệm thanh toán sinh động và nhiều ưu đãi, triển khai từ nay đến hết 31/3/2026. Lấy cảm hứng từ xu hướng sống xanh và tiêu dùng bền vững, game được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng, khuyến khích người dùng thanh toán không tiền mặt, vừa tiện lợi, hiện đại, vừa góp phần giảm tiêu thụ giấy và hạn chế phát thải trong các giao dịch hằng ngày.

Khách hàng trẻ trải nghiệm game "Xây nhà xanh - nhận quà nhanh". Ảnh: Sacombank

Mỗi giao dịch hợp lệ như chuyển tiền, nạp điện thoại, thanh toán hóa đơn, gửi tiết kiệm, mua ngoại tệ, mở thẻ Sacombank Mastercard MultiPass... hoặc đăng nhập hằng ngày và điểm danh, người chơi sẽ nhận ngay "vật liệu xanh" để người chơi xây dựng ngôi nhà của mình. Người chơi cũng có thể tặng vật liệu cho bạn bè để tăng tương tác và cùng nhau rút ngắn tiến trình hoàn thành mục tiêu.

Sau mỗi cột mốc, người dùng nhận được phần thưởng hoàn tiền đến 20.000 đồng. Càng giao dịch nhiều, ngôi nhà càng hoàn thiện nhanh và cơ hội nhận thưởng càng lớn. Những người có số lượng vật liệu xanh cao nhất trên bảng xếp hạng cũng có thể nhận phần thưởng tiền mặt lên đến 10 triệu đồng, cùng các quà tặng như voucher mua sắm và giải trí.

Đại diện Sacombank cho biết, với cách chơi đơn giản, giao diện sinh động và quà tặng hấp dẫn, chương trình hứa hẹn mang đến trải nghiệm tài chính gần gũi, vui tươi và ý nghĩa cho người trẻ, những người đang từng ngày chọn lựa cách sống bền vững, thông minh hơn. Trước đó, ngân hàng từng ra mắt game "Đi giữa hè rực rỡ" thu hút số lượng lớn khách hàng tham gia, cho thấy sức hút mạnh mẽ của việc trò chơi hóa (gamification) hoạt động tài chính.

"Việc tiếp tục triển khai "Xây nhà xanh - nhận quà nhanh" giúp nối dài hành trình gia tăng trải nghiệm khách hàng, khẳng định hướng đi trẻ trung, công nghệ và bắt kịp xu thế của Sacombank trong kỷ nguyên số", đại diện nói.

Hoàng Đan